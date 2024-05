Mani Reggo levanta suspeitas de reconciliação com clique enigmático: ‘É o Davi?’

Nova chance? Mani Reggo aparece brindando com pessoa misteriosa e levanta especulações de possível reconciliação com Davi do BBB 24

Na noite da última segunda-feira, 28, Mani Reggo causou alvoroço nas redes sociais ao publicar um clique misterioso e levantou suspeitas de uma possível reconciliação com Davi Brito. Na imagem, ela aparece brindando com uma pessoa que não teve a identidade revelada, mas logo foi apontada como seu ex-namorado e campeão do BBB 24.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Mani chamou atenção ao compartilhar uma foto onde aparece brindando com uma taça de vinho ao lado de uma pessoa misteriosa, em um ambiente ao ar livre próximo a uma piscina. Na legenda, a comerciante desejou apenas boa noite aos seguidores e não revelou mais detalhes.

Logo surgiram especulações sobre uma possível reconciliação, e o homem misterioso foi apontado como o campeão: "Davi está com Mani?", perguntou um seguidor no antigo X, Twitter. "Gente, vocês sabem se é o Davi na foto com a Mani? Tá todo mundo comentando", indagou outro. "Com quem a Mani estava ontem?", perguntou mais uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Glow News (@glownewsbr)

Até o momento, Mani não se manifestou oficialmente sobre os rumores. Por outro lado, Davi também não fez novas publicações que pudessem sugerir um reencontro em suas redes sociais. Vale lembrar que o relacionamento dos dois chegou ao fim assim que o motorista de aplicativo deixou o reality show e se consagrou como o grande campeão.

A separação de Mani e Davi deu o que falar na internet. Isso porque os fãs esperavam um grande reencontro entre eles, mas descobriram que tiveram um atrito e terminaram o romance. Inclusive, a cena de um reencontro deles foi exibida recentemente no documentário sobre a vida dele, que foi lançado pelo Globo Play na última quarta-feira, 8.

Na cena, o documentário revelou que as imagens foram gravadas em Salvador, na Bahia, no dia 29 de abril de 2024, quando os dois aceitaram se reencontrar. Logo depois, o público pode ver uma imagem de Davi e Mani se abraçando quando ela chega em uma sala de estar e eles conversam, mas não revelaram o que disseram durante o término.

Davi se envolve em polêmica após viagem ao RS:

Davi Brito usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 27, para prestar contas sobre o dinheiro que pediu para seus fãs para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O campeão do BBB 24 recebeu bastante críticas após dizer em entrevista ao jornal O Globo que usou o dinheiro doado pelos fãs para comprar as passagens.

"Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios", revelou ele. Contudo, Davi mudou a versão da história, e em um comunicado publicado em seu perfil oficial no Instagram, ele disse que uma empresa decidiu dar as passagens; confira o relato.