Cecília, filha de Karoline e Militão, reage a vídeo da mãe com namorado

A filha de Karoline Lima e Éder Militão, Cecília, de 1 ano e 9 meses, encantou internautas ao reagir a um registro da mãe com Léo Pereira

Karoline Lima está vivendo um novo amor com o jogador de futebol, Léo Pereira, e costuma mostrar como Cecília, filha da influenciadora com Éder Militão, reage ao casal. Nesta quarta-feira, 3, a mãe da pequena compartilhou um registro em que a menina vê um vídeo com imagens dos dois e não esconde o sorriso, o que encantou a mãe e os seguidores dela.

"Cecília, a rainha do fã-clube assistindo meus vídeos com o titio que aparecem no app vizinho", escreveu Karoline. Nas redes sociais, a influencer e o namorado passaram a ser chamados de "Karolinos", recebendo boa aprovação do público. Os dois assumiram o relacionamento no início do ano, quando Karol surgiu em um jogo do Flamengo, time do atletal, e Vasco, com uma camiseta gravado com o nome "Karolino".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Relacionamento turbulento com o pai de Cecília

Recentemente, Karoline se envolveu em polêmica com o pai de Cecília, Éder Militão. Desde o fim do relacionamento e nascimento da menina, Cecília vive com a mãe no Brasil, enquanto o pai vive na Espanha como atleta do Real Madrid, tendo a oportunidade de vê-la algumas vezes quando a pequena passa uma temporada ao lado dele por lá.

No entanto, Militão teria processado Karoline por impedir a menina de viajar para a Espanha até que ele encontrasse uma nova babá para a filha. A justiça acatou o pedido do pai, determinando que Cecília fosse para a Espanha acompanhada de uma pessoa da escolha da mãe. Depois disso, o ex-casal começou a trocar farpas nas redes sociais e Karoline decidiu desabafar sobre o assunto, tecendo críticas ao antigo namorado.

"O apartamento que moramos em São Paulo, quem mobiliou fui eu. Meu aluguel? R$ 37 mil, mas ele ofereceu R$ 8 mil e eu consegui R$ 10 mil com muita luta e humilhação. Por ele estávamos morando em um kitnet, em Pirituba", disparou ela na ocasião.