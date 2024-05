Karoline Lima expõe conversas com Éder Militão após novas acusações de ex-babá

Karoline Lima postou prints de conversas com Éder Militão após enfrentar novo drama com suposta funcionária; entenda o que aconteceu

Karoline Lima rebateu as novas críticas e acusações de outra ex-babá da filha de dois anos nesta quarta-feira, 29. A influenciadora resgatou uma polêmica do início do mês e revelou aos fãs que a ex-funcionária - que a chamou de mãe ausente - tratava mal Cecília, de dois anos, em sua ausência.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou antigas conversas com o ex, o jogador Éder Militão e revelou que a voz, na verdade, era da babá contratada pelo ex-casal para cuidar de Cecília na viagem internacional.

Nos prints de WhatsApp, o jogador do Real Madrid 'cobra' Karoline por não ter exposto que a bronca foi dada pela babá, e não pela namorada dele. "Foi a babá quem falou com a Cecilia, e você, sabendo da verdade, foi pra internet e não falou com a babá. Deixou no ar como se fosse "outra" pessoa, babá te mandando mensagem e te pedindo desculpa e, mesmo assim, não falou na internet que foi ela", disse ele.

"Eu conversei sim com ela, mas não preciso ir pra internet tratar minhas coisas falo dentro de casa", ele continuou. "Espero que a gente se entenda pra não ter problema". Karoline rebateu: "Primeiro que quem foi pra internet foi sua irmã. Segundo que eu não disse que foi NINGUÉM. Disse que o responsável era você, independente de quem tivesse gritando a responsabilidade era sua".

A loira finalizou: "Terceiro que, se eu dissesse na internet que foi a babá, essa mulher nunca mais arrumava um emprego na vida. Quinto que essa não deveria ser sua preocupação, e sim com a forma que sua filha é tratada. Sexto que além de fazer pouco caso, ainda pediu pra que a babá continuasse viajando com ela. É cada uma...".

Para quem não acompanhou toda a polêmica, Karoline decidiu expor o jogador de futebol após circularem rumores sobre o valor da pensão da filha deles. Logo após as declarações da influenciadora digital, a colunista Fábia Oliveira, do Metropoles, divulgou um print em que uma suposta funcionária criticava o comportamento dela como mãe.

Nesta terça-feira, 28, Karoline Lima usou as redes sociais para contar que estava chorando após ser alvo de uma nova polêmica. Depois de surgirem vídeos em que uma suposta babá critica seu comportamento como mãe, a influenciadora digital apareceu aos prantos e disse que deve se pronunciar sobre o assunto futuramente.

Através dos stories do Instagram, Karoline gravou um vídeo para desejar um bom dia aos seguidores, mas não conseguiu conter as lágrimas e caiu no choro: “Bom dia amigos, tudo bem? Já tomaram café hoje? Já almoçaram. Eu to comendo, tomando café, para aguentar. Tomando um cafezinho, né...”, ela iniciou o relato segurando as lágrimas.