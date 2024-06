Apaixonada, Luísa Sonza surge agarradinha com novo namorado em Portugal

Curtindo passeio de barco, Luísa Sonza surge agarradinha com seu novo namorado e esbanja fofura em novas fotos durante viagem a Portugal; confira!

A cantora Luísa Sonza está apaixonadíssima! A artista está em Lisboa, em Portugal, e aproveitou para curtir a cidade em um passeio de barco com seus amigos e seu mais novo namorado, o médico português Luís Ribeirinho. Neste sábado, 22, ela atualizou suas redes sociais com cliques super fofos do casal.

Em seu perfil oficial do Instagram, Luísa posou em frente ao mar cristalino de biquíni, calça e lenço na cabeça. Ela ainda fez questão de adicionar algumas fotos com seus amigos curtindo bons drinks e um delicioso banho de sol. O destaque ficou para ela e seu namorado, que apareceram abraçadinhos no álbum de fotos e esbanjaram fofura.

"Ah, Lisboa!", escreveu Sonza na legenda da publicação. Nos comentários, Luís se declarou para sua amada. "Te amo muito minha princesa", escreveu o médico, em inglês. Seus fãs também se derreteram pelo casal. "A forma com que o Ribeirinho olha pra ela", disse um seguidor. "Luisa, mulher! Que homem!", disparou outro.

Confira a publicação:

Relembre primeira aparição de Luísa Sonza com novo namorado

Em março deste ano, Luísa Sonza assumiu seu novo relacionamento durante um show gratuito que ela realizou em São Paulo. A cantora apareceu na apresentação acompanhada de seu namorado, o médico Luís Ribeirinho, e surpreendeu seus fãs.

Os dois foram apontados como namorados há algumas semanas antes do show e fizeram a primeira aparição juntos em público durante o evento. Eles chegaram ao local do show de mãos dadas e abraçados enquanto eram fotografados.

Segundo o colunista Leo Dias, os dois passaram o réveillon juntos e estão vivendo um romance há alguns meses. Ela não assumia um relacionamento desde que se separou de Chico Moedas em 2023. Anteriormente, Luísa foi casada com o humorista Whindersson Nunes