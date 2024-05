Karoline Lima choca ao expor pensão da filha com Éder Militão: ‘Humilhação’

Quanto Éder Militão paga de pensão para a filha? Karoline Lima impressiona ao expor valores e condições após especulações

Nos últimos dias, circularam rumores sobre o valor da pensão alimentícia que o jogador de futebol Éder Militão paga para sua filha Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima. Em resposta às especulações, a influenciadora desmentiu os boatos e revelou a quantia que considera ter conseguido com "muita humilhação".

Segundo o colunista Leo Dias, Militão estaria desembolsando R$ 25.400 todos os meses para a filha. Além dos seis salários mínimos, equivalentes a R$ 8.472, ele também estaria arcando com as aulas de natação, aluguel, plano de saúde, medicamentos e outros gastos extras, como salários de funcionários. No entanto, Karoline expôs o outro lado da moeda.

Através dos stories do Instagram, a influenciadora digital expôs os gastos que tem com a pequena com prints de conversas, além de revelar o valor da pensão que recebe do ex, R$ 10 mil: "Eu falei que o bom padrão de vida da minha filha, quem proporcionava era eu, e não o pai milionário”, ela disparou revoltada com os rumores sobre o jogador do Real Madrid.

“Sabe o apartamento maravilhoso que mora em São Paulo e o quartinho da Cecília, coisa mais linda, de revista? Quem mobiliou fui eu. Sabe o meu aluguel? R$ 37 mil. O que ele me ofereceu para ajudar foi R$ 8 mil, e eu consegui R$ 10 mil com muita luta e muita humilhação", Karoline revelou que também arca com o aluguel.

Na sequência, ela contou que o jogador sugeriu que ela morasse em uma kitnet com a bebê, mas prezou pelo conforto e seguranć: "Vocês sabem que só escolhi morar onde eu moro, que é um lugar com segurança, conforto e boa qualidade e vida, porque por ele a gente estava morando em Pirituba, morando numa kitnet”, completou.

“Ele me falou que eu deveria achar ótimo ele me oferecer a casa lá no subúrbio de Pirituba porque ele tinha me tirado de uma kitnet", disse a influenciadora, que ainda detalhou como funciona o pagamento da pensão. Segundo Karoline, o jogador transfere o dinheiro diretamente para o pagamento de serviços e funcionários, assim ela não tem acesso aos valores.

"Ele paga, ou deveria pagar, todos os funcionários diretamente para os profissionais. Eu não tenho acesso a esse dinheiro, que vai direto para os funcionários. Mas isso é uma forma de manipulação porque, da mesma forma que ele pode pagar, pode a qualquer momento cortar numa tentativa de me prejudicar, me atingir”, ela desabafou.

Karoline ainda lamentou a desavença com o ex: “Por mim, estava tudo certo porque não queria dinheiro dele. Eu não queria ver a cor do dinheiro sujo dele. Por mim, ele pagando diretamente às pessoas e parando de encher o meu saco estava maravilhoso, mas claro que não imaginei que iria chegar no ponto que está chegando hoje", disparou.

Por fim, a influenciadora digital esclareceu que conseguiu fechar um acordo para receber um carro de R$ 120 mil do ex-marido, embora o veículo não seja blindado. Ele também se ofereceu para pagar um motorista, mas apenas enquanto ela não estiver habilitada. Karoline afirmou ainda que as corridas são intermediadas pelo empresário do jogador, que às vezes se recusa a disponibilizar o motorista.

O que aconteceu com Karoline Lima?

Há poucos dias, Karoline Lima usou as redes sociais para desabafar sobre uma atitude de Éder Militão, que demitiu sua empregada doméstica. A influenciadora, recentemente processada pelo jogador de futebol, também expôs que ele parou de pagar a professora de natação de Cecília, fruto do antigo relacionamento de ambos.

Segundo Karoline, tais atitudes do atleta estão sendo tomadas por ele não aceitar a mudança dela com a filha para o Rio de Janeiro. Atualmente namorando o jogador do Flamengo Léo Pereira, um dos motivos da influenciadora digital sair de São Paulo é estar mais próxima do parceiro; confira o desabafo na íntegra.