Karoline Lima desabafa após atitude de Éder Militão: "Sujo"

Após Éder Militão demitir empregada doméstica, Karoline Lima se pronunciou: "Estava tentando preservar o que ainda resta da imagem dele"

Nesta sexta-feira, 24, Karoline Lima usou as redes sociais para desabafar sobre uma atitude de Éder Militão, que demitiu sua empregada doméstica. A influenciadora, recentemente processada pelo jogador de futebol, também expôs que ele parou de pagar a professora de natação de Cecília, fruto do antigo relacionamento de ambos.

Segundo Karoline, tais atitudes do atleta estão sendo tomadas por ele não aceitar a mudança dela com a filha para o Rio de Janeiro. Atualmente namorando o jogador do Flamengo Léo Pereira, um dos motivos da influenciadora sair de São Paulo é estar mais próxima do parceiro.

"Fale o que quiser sobre mim, invente o que você quiser sobre mim, que a gente vai se resolver na Justiça, mas agora não tente prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aqui para ajudar, inclusive no momento que você não está", disse ela sobre a demissão nos Stories do Instagram.

Na sequência, ela esclareceu a situação para os internautas. "Essa pessoa que está aqui em casa foi contratada por Éder Militão para cuidar da Cecília, cuidar da alimentação, da organização do quarto dela, da limpeza, das roupas dela, tudo isso. Já que a Cecília está no Rio de Janeiro, ela também está no Rio de Janeiro para cuidar da Cecília, mas essa funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que ela estava demitida, simplesmente pelo fato de que ela está no Rio de Janeiro".

A influenciadora ainda confessou que não quer mais ficar calada, mas se manteve calma até o momento no intuito de não expor o jogador. "Acontece um monte de merda aqui, que eu não falo nada porque eu estava tentando preservar o que ainda resta da imagem dele. A professora de natação da Cecília estava sem receber, porque o bonitão falou que a gente estava no Rio de Janeiro, sendo que a professora de natação estava acompanhando a gente por aula online. Eu entro na piscina [com a Cecília]", disse ela.

"Não cheguei a demitir e contratar outra, porque teoricamente a gente não fez a mudança para o Rio de Janeiro e ele está prejudicando uma inocente, uma prestadora de serviço, uma pessoa que é, inclusive, contratada por causa do nosso acordo. Isso é, sinceramente, a maior baixaria que ele pode fazer só porque a gente está no Rio de Janeiro", opinou.

Karoline também garantiu que não sabia que a professora não estava sendo paga, ficando revoltada quando soube da situação. "É sujo, é baixo e ele não está prejudicando uma pessoa só, que é a minha funcionária do lar. Ele está prejudicando a professora de natação, que é R$ 800,00. Acabei de saber que ela está sem receber, porque ele está com essa birra, porque a menina não está em São Paulo."

Ainda nos Stories, a influenciadora ressaltou que Éder Militão não pode esquecer de suas responsabilidades só por conta da mudança de Karoline. "Então quer dizer que se eu for morar na Arábia, em Fortaleza, na Argentina, ele deixa de ser pai da Cecília? Não é assim que funciona e ele vai ter que aceitar que se eu quiser mudar para o Rio de Janeiro, eu mudo amanhã", enfatizou.

"Digo mais, nosso acordo não tem nada dizendo que a empregada doméstica é para a Cecília. Ela trabalha para mim, para o meu interesse, para a minha casa. Eu uso meu bom senso para colocar ela para trabalhar para a Cecília", acrescentou ela.

Para evitar especulações, ela compartilhou que não estava levando a funcionária para trabalhar na casa do atual companheiro. "Leonardo tem os funcionários da casa dele, sempre teve, inclusive. Eu trouxe a minha funcionária para cuida especialmente da Cecília", afirmou. "Só aceitei a merda desse acordo, que foi ridículo, porque eu queria paz."

No acordo, ficou estipulado que ele pagasse os funcionários diretamente, sem repassar o dinheiro para Karoline, além de ser responsável pelas atividades extracurriculares de Cecília. "Ele quis fazer isso para me manipular, que é o que ele está fazendo agora", finalizou.

