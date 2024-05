Karoline Lima aparece aos prantos após novo drama com suposta babá: ‘Aguentar’

Karoline Lima aparece aos prantos e revela motivo do choro após enfrentar novo drama com suposta funcionária; entenda o que aconteceu

Nesta terça-feira, 28, Karoline Lima usou as redes sociais para contar que estava chorando após ser alvo de uma nova polêmica. Depois de surgirem vídeos em que uma suposta babá critica seu comportamento como mãe, a influenciadora digital apareceu aos prantos e disse que deve se pronunciar sobre o assunto futuramente.

Através dos stories do Instagram, Karoline gravou um vídeo para desejar um bom dia aos seguidores, mas não conseguiu conter as lágrimas e caiu no choro: “Bom dia amigos, tudo bem? Já tomaram café hoje? Já almoçaram. Eu to comendo, tomando café, para aguentar. Tomando um cafezinho, né...”, ela iniciou o relato segurando as lágrimas.

Na sequência, Karoline apareceu aos prantos e desabafou: “Hmmm. Café com lágrima, tempero especial. Eu venho já conversar com vocês, deixa só eu botar minha cabeça no lugar”, disse a influenciadora digital, que prometeu se pronunciar sobre o drama envolvendo uma suposta babá de sua filha, Cecília, fruto do antigo relacionamento com Éder Militão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Para quem não acompanhou toda a polêmica, Karoline decidiu expor o jogador de futebol após circularem rumores sobre o valor da pensão da filha deles. Logo após as declarações da influenciadora digital, a colunista Fábia Oliveira, do Metropoles, divulgou um print em que uma suposta funcionária criticava o comportamento dela como mãe.

Diante da polêmica, Karoline contestou a imagem e apontou que a conversa era falsa: “Agora começam a surgir prints, conversas, sem fotos, sem datas, sem nada. É isso que eles vão querer usar contra mim. Desde ontem, veículos estão recebendo fontes, prints, exclusivas infundadas”, ela desmentiu a imagem e desabafou sobre os rumores.

Na sequência, Karoline chamou o jogador de futebol de "lixo humano" e rebateu a história: "A única ajuda que eu tive foi de uma enfermeira, que me ajudava pela madrugada. Ela chegava às dez da noite. Era o tempo que eu tinha para dormir, porque cuidava da Cecília, dos cachorros, da casa, cozinhava, limpava”, a influencer detalhou a rotina da família.

“Ainda precisava lidar com meu período depressivo. Essa moça me via só pela madrugada. Ela me viu chorar, depressiva, tentando desabafar. E fora ela, nenhuma outra pessoa entrou na minha casa, só a Priscilla e ela jamais falaria isso de mim”, garantiu Karoline, que completou com um print de uma conversa orientando o ex sobre a criação da filha.

No entanto, a colunista divulgou um vídeo em que a suposta funcionária fala sobre a conduta da influenciadora digital: “Todos os dias ela se encontrava com amigos dela, sempre tomando cerveja e música alta. Cecília não conseguia dormir com a música que tocavam e a comoção que faziam. Era um descontrole...E isso era dia após dia”, diz a possível babá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Conheça o apartamento luxuoso que Karoline Lima aluga:

Nos últimos dias, a influenciadora digital Karoline Lima decidiu expor os gastos que tem com a filha com o jogador de futebol Éder Militão. Além de revelar quanto recebe de pensão do ex, ela também impressionou ao revelar o valor do aluguel do apartamento onde mora em São Paulo: R$ 37 mil. Antes da polêmica, a loira já havia feito um tour pela propriedade.