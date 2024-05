Karoline Lima se revolta após ser alvo de grave acusação e detona ex: 'Lixo’

Após vazamento de supostas mensagens reveladoras com babá, Karoline Lima desabafa sobre acusações graves e massacra Éder Militão

Na noite da última segunda-feira, 27, Karoline Lima voltou às redes sociais para desabafar após ser alvo de graves acusações. Após o vazamento de supostas mensagens em que uma babá criticava a maternidade da influenciadora, ela veio a público para desmentir a história e criticar seu ex-namorado e pai de sua filha, Cecília, o jogador de futebol Éder Militão.

Através dos stories do Instagram, Karoline explicou o motivo pelo qual se manteve em silêncio sobre a situação com o pai da herdeira: "Fiquei calada por anos. Não porque a Justiça queria calar a minha boca, mas porque eu queria preservar a minha filha e porque eu tinha uma dependência emocional absurda”, disse a influenciadora digital.

“Eu sabia que a partir do momento que eu abrisse minha boca ele ia querer jogar muito baixo comigo", completou a modelo, que desmentiu as acusações recentes. Nas supostas mensagens vazadas, que seriam de uma conversa com uma babá da menina, Karoline foi acusada de ser uma péssima mãe e de não cuidar da filha.

"Por que prova mesmo de algo negativo, eles não têm. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora começam a surgir prints, conversas, sem fotos, sem datas, sem nada. É isso que eles vão querer usar contra mim. Desde ontem, veículos estão recebendo fontes, prints, exclusivas infundadas”, ela desmentiu a imagem e desabafou sobre os rumores.

Na sequência, Karoline chamou o jogador de futebol de "lixo humano" e rebateu a história: "A única ajuda que eu tive foi de uma enfermeira, que me ajudava pela madrugada. Ela chegava às dez da noite. Era o tempo que eu tinha para dormir, porque cuidava da Cecília, dos cachorros, da casa, cozinhava, limpava”, a influencer detalhou a rotina da família.

“Ainda precisava lidar com meu período depressivo. Essa moça me via só pela madrugada. Ela me viu chorar, depressiva, tentando desabafar. E fora ela, nenhuma outra pessoa entrou na minha casa, só a Priscilla e ela jamais falaria isso de mim”, garantiu Karoline, que completou com um print de uma conversa orientando o ex sobre a criação da filha.

O que aconteceu entre Karoline Lima e Éder Militão?

Nos últimos dias, circularam rumores sobre o valor da pensão alimentícia que o jogador de futebol Éder Militão paga para sua filha Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima. Em resposta às especulações, a influenciadora desmentiu os boatos e revelou a quantia que considera ter conseguido com "muita humilhação".

Segundo o colunista Leo Dias, Militão estaria desembolsando R$ 25.400 todos os meses para a filha. Além dos seis salários mínimos, equivalentes a R$ 8.472, ele também estaria arcando com as aulas de natação, aluguel, plano de saúde, medicamentos e outros gastos extras, como salários de funcionários. No entanto, Karoline expôs o outro lado da moeda.

Através dos stories do Instagram, a influenciadora digital expôs os gastos que tem com a pequena com prints de conversas, além de revelar o valor da pensão que recebe do ex, R$ 10 mil: "Eu falei que o bom padrão de vida da minha filha, quem proporcionava era eu, e não o pai milionário”, ela disparou revoltada com os rumores sobre o jogador do Real Madrid; confira o desabafo.