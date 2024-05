Tudo isso? Conheça o apartamento luxuoso que Karoline Lima aluga por R$ 37 mil

Antes de revelar valor do aluguel e pensão do ex, Karoline Lima abriu as portas e fez tour pelo apartamento luxuoso em que mora com a filha; confira

Nos últimos dias, a influenciadora digital Karoline Lima decidiu expor os gastos que tem com a filha com o jogador de futebol Éder Militão. Além de revelar quanto recebe de pensão do ex, ela também impressionou ao revelar o valor do aluguel do apartamento onde mora em São Paulo: R$ 37 mil. Antes da polêmica, a loira já havia feito um tour pela propriedade.

Em suas redes sociais, Karoline já havia aberto as portas de sua propriedade e exibido alguns detalhes. O imóvel luxuoso conta com uma sala de entrada, uma gigantesca varanda gourmet, uma suíte, um closet e um quarto para a herdeira, decorado especialmente em tons de rosa. Os demais cômodos são predominantemente brancos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)



"Para quem não conhece minha casa ainda, os novos seguidores, minha casa é assim: completamente anêmica, igual ao céu hoje", ela brincou ao revelar alguns dos detalhes da propriedade em suas redes sociais no ano passado, quando ainda não havia finalizado a decoração dos ambientes alugados. Posteriormente, Karoline também exibiu o quartinho de revista da herdeira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)



Para quem não acompanhou toda a polêmica, Karoline se revoltou e decidiu expor o atleta depois de circularem rumores envolvendo o valor da pensão da herdeira deles, Cecilia, de um ano. Segundo a influenciadora, ela recebe R$ 10 mil como ajuda de custo para o apartamento em que aluga em uma região nobre paulista.

“Sabe o apartamento maravilhoso que mora em São Paulo e o quartinho da Cecília, coisa mais linda, de revista? Quem mobiliou fui eu. Sabe o meu aluguel? R$ 37 mil. O que ele me ofereceu para ajudar foi R$ 8 mil, e eu consegui R$ 10 mil com muita luta e muita humilhação", Karoline revelou que também arca com o aluguel da propriedade.

Além disso, a influenciador contou que o jogador sugeriu que ela morasse em uma kitnet com a bebê, mas prezou pelo conforto e segurança: "Vocês sabem que só escolhi morar onde eu moro, que é um lugar com segurança, conforto e boa qualidade e vida, porque por ele a gente estava morando em Pirituba, morando numa kitnet”, completou.

“Ele me falou que eu deveria achar ótimo ele me oferecer a casa lá no subúrbio de Pirituba porque ele tinha me tirado de uma kitnet", disse a influenciadora, que ainda detalhou como funciona o pagamento da pensão. Segundo Karoline, o jogador transfere outros valores para o pagamento de serviços e funcionários, assim ela não tem acesso ao dinheiro.

Karoline Lima se revolta após ser alvo de grave acusação:

Na noite da última segunda-feira, 27, Karoline Lima voltou às redes sociais para desabafar após ser alvo de graves acusações. Após o vazamento de supostas mensagens em que uma babá criticava a maternidade da influenciadora, ela veio a público para desmentir a história e criticar seu ex-namorado e pai de sua filha, Cecília, o jogador de futebol Éder Militão.