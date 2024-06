Ao lado da mãe escritora, cantor Criolo participa de evento sobre educação: ‘Falas transformadoras'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Criolo fala da experiência de participar do Festival LED, no Rio de Janeiro, ao lado da mãe, a escritora e filósofa Maria Vilani

O cantor, compositor e ator Criolo (48) esteve entre os palestrantes da noite da última sexta-feira, 21, do O Festival LED - Luz na Educação, uma iniciativa da TV Globo e da Fundação Roberto Marinho, voltado para debates e discussões sobre diferentes assuntos no universo da educação, como ensino básico, educação digital e antirracismo. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala da experiência de participar do evento. "Falas inspiradoras, transformadoras", destaca.

A mesa Saberes locais: como os territórios podem inspirar a educação? contou com a participação de Criolo e a mãe, a escritora e filósofa Maria Vilani, além da pedagoga Benilda Brito. O painel abordou a importância da ancestralidade e do amor para conectar os saberes. Criolo e Maria contaram que estudaram juntos no Ensino Médio e, ao dividir esse ambiente de aprendizado, passaram por diversas dificuldades.

Ao fim de sua participação, o cantor analisou a experiência de estar no painel do Festival LED. "Fico muito grato de estar aqui, foram falas inspiradoras, transformadoras. Tentamos sintetizar ao máximo, mas esse é um tema gigantesco, que eu poderia falar por muito tempo. Foi perfeito, maravilhoso", diz.

Criolo com a mãe, a escritora e filósofa Maria Vilani - Divulgação

Criolo no palco do Festival LED - Luz na Educação - Divulgação

TERCEIRA EDIÇÃO

O Festival LED - Luz na Educação chega a sua terceira edição. O evento, que também acontece neste sábado, 22, reúne especialistas, personalidades e autoridades para discutir o tema no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio, no Centro da cidade.

Entre as novidades desta edição, estão novos palcos e o LEDinho, espaço dedicado para atividade com as crianças. No Museu de Arte do Rio, a programação inclui oficinas, aulas, palestras, brincadeiras e rodas de conversas sobre assuntos como empregabilidade, bullying nas escolas e primeira infância.

Os vencedores da última edição do Prêmio LED vão fazer pequenas apresentações sobre os projetos deles nos intervalos dos painéis.

Ao final dos dois dias de festival, o público poderá acompanhar shows gratuitos no Palco Multishow, com apresentações da banda Os Garotin e do cantor Simoninha.