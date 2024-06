Ramille, de Família é Tudo, confessa inseguranças: ‘Vou com medo mesmo’

Em entrevista à Revista CARAS, a cantora e atriz Ramille, protagonista de Família é Tudo, da TV Globo, fala de autoestima, privacidade e trabalho

A cantora e atriz Ramille (26) está no ar em Família é Tudo, da TV Globo. Curtindo seu primeiro papel como protagonista em novelas, na pele de Andrômeda, a artista revela, em entrevista à Revista CARAS, que nem sempre teve autoestima elevada, como a de sua personagem. "Vou com medo mesmo", diz.

“Não (risos). Óbvio que agora, nós, mulheres pretas, a gente se entendeu, sabe o nosso poder, como mulher mesmo. Minha mãe sempre me ensinou a ser essa mulher guerreira, se achar bonita, forte e sempre fui assim. Não que sou boa pra caramba, a melhor do planeta, mas me acho bonita, competente, inteligente”, confessa.

“Claro que tem dias que a TPM vem e derruba, a gente fica se sentindo horrível, feia, mas acredito muito na minha dedicação, em quem eu sou, que se estou no lugar onde estou é porque sou competente, porque sou boa. Claro que posso melhorar, estou sempre em evolução, mas se estou aqui é porque eu mereço. É importante a gente ter essa confiança em nós mesmas, às vezes a gente fica balançada, é normal. Lógico que tenho insegurança, mas tenho que encarar, eu vou com medo mesmo”, emenda.

Moradora do Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro, agora com a fama, Ramille conta como consegue manter a privacidade. “Vou pra onde tenho vontade, para lugares que sempre fui com minhas amigas. Antes mesmo da novela, nunca fui de postar muito sobre a minha vida pessoal. E tento viver a minha vida do jeito que ela era, para não esquecer quem eu sou, para continuar com meu pé no chão. Sigo minha vida fingindo que está tudo normal, como se eu fosse a Ramille ainda que ninguém conhece. Sempre fui muito preocupada em nunca perder minha essência, nunca esquecer de onde eu vim ou quem esteve comigo. Dou muito valor a essas pessoas e a todas as oportunidades que recebi. Claro que uma terapia também é importante”, diz a atriz.

“Agora a ficha caiu, mas às vezes paro para pensar e fico: “Meu Deus, eu sou protagonista de uma novela!”. Até ontem as coisas não aconteciam. Eu moro em Irajá, sou suburbana, sou preta, às vezes é muito doido! É uma vitória, mas com o pé no chão de que é mais um passo na minha carreira. Estou dando o meu melhor para que isso gere frutos. O trabalho de hoje é fruto de um cultivo da vida, de muito tempo e continuo cultivando para lá na frente conseguir colher mais frutos”, completa.