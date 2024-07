Irmã de Cristiano Ronaldo detalha processo que a fez emagrecer 20 kg

A cantora portuguesa Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre seu plano de emagrecimento

A cantora portuguesa Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre seu plano de emagrecimento. Em uma publicação no Instagram, ela contou que perdeu 20 kg em cinco meses e deu detalhes do processo.

"Hoje comemoro menos 20 kg. Não mostrei muito sobre o processo. Sim, falei uma ou outra vez sobre a disciplina que eu estava a construir, mas, algumas vezes, tive medo de recuar e falhar por conta da pressão ou até medo de desiludir a mim própria. Felizmente consegui, e, sim, perdi 20 kg desde fevereiro", iniciou.

"Vão dizer que fiz cirurgia, vão dizer que fiz uso de remédios e afins, mas nunca irão dizer que foi mérito, que foi esforço e dedicação. Mas querem saber de uma coisa, não estou nada preocupada com isso. Fechei a boca, me reeduquei, fiz e faço jejum intermitente todos os dias, cortei glúten e lactose, saí do sedentarismo e me movimentei", continuou.

Segundo ela, as mudanças lhe trouxeram mais saúde. "Meu corpo encontrou a memória dos tempos saudáveis e definidos. Estou feliz comigo mesma. E com um orgulho do caraças. Bravo, Katia, segue assim...", continuou.

Em seguida, contou detalhes da dieta. "E para quem perguntar… Segui uma dieta acompanhada (qualquer nutricionista fará) atendendo ao caso de cada um. Comecei um jejum intermitente de 16/18hs todos os dias. Treino o máximo de vezes semanais… Se não puderes, faz caminhadas, sobe e desce escadas. Desde que te movimentes, nada será em vão. Água, muita água. Nada de glúten e lactose. De resto tudo normal e equilibrado. (Recuei, ganhei balanço e voei)", encerrou.

