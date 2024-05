Morando no RS, irmã de Cristiano Ronaldo relata dificuldades após tragédia

Irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, enfrenta dificuldades em meio à tragédia e revela apoio através de doações após as enchentes no RS

Morando em Gramado, no Rio Grande do Sul, Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre as dificuldades que enfrentou após as enchentes no sul do Brasil. Ao retornar de uma viagem, a empresária relatou os transtornos para chegar em casa e destacou que logo se mobilizou para ajudar as vítimas.

Através dos stories do Instagram, Katia compartilhou que estava retornando de uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Durante a jornada, a empresária até fez um tour pelo voo de primeira classe. No entanto, ao desembarcar em solo brasileiro, ela ficou chocada com a situação que encontrou e começou a enfrentar perrengues para conseguir chegar em casa.

"Estamos a caminho de Caxias do Sul. Além do meu voo de 14 horas, fiz escala em Santa Catarina. O aeroporto de Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado. Depois foram sete horas na estrada até chegar em casa. Estradas cortadas, limitação até chegar na Serra Gaúcha”, a empresária relatou as dificuldades.

Apesar dos desafios, Katia afirmou que não conseguiria ficar tranquila diante da tragédia. Por isso, rapidamente passou a ajudar. A portuguesa contou que transformou o galpão de sua empresa em um ponto de recolhimento de doações e também mobilizou seu avião privado para levar mantimentos às pessoas que estão precisando.

"Mas o que é isso [seu relato] comparado a isso [a mobilização] e com a dor de quem perdeu tudo ou quase tudo? De coração quentinho. Poderia ter ido para um hotel. Poderia ter ido num voo privado... a cabeça, quando deita na almofada, deve estar de consciência leve, e a minha está. Não consigo salvar o mundo. Gostaria, mas não consigo”, finalizou.

Vale mencionar que Katia se mudou para o Brasil depois de se casar com o empresário brasileiro Alexandre Bertolucci, com quem tem uma filha, Valentina. Em suas redes sociais, a portuguesa compartilha diversas fotos de paisagens nacionais, além de desfrutar da cultura local e ser uma grande fã de artistas como Luan Santana.

Patrícia Poeta quebra o protocolo e apresenta ‘Encontro’ no RS:

Após a tragédia no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta decidiu quebrar o protocolo e comandar o programa ‘Encontro’ diretamente de sua terra natal nesta segunda-feira, 6. Dispensando os estúdios da Globo, a apresentadora gaúcha viajou para mostrar ao vivo a situação enfrentada pelos moradores após as enchentes.

Bastante abalada, Patrícia assumiu a atração em meio aos resgates nas ruas e explicou a decisão: “Olá, bom dia, começando o encontro desta segunda-feira direto de Porto Alegre, acompanhando de perto essa catástrofe climática do estado do Rio Grande do Sul, a maior delas, a mais histórica de todas”, disse a apresentadora, que é de São Jerônimo.