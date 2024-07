Drica Moraes abre o coração sobre relação com filho adotivo: “Não tá mais na fase”

Drica Moraes abre o coração sobre as mudanças em sua vida após a chegada do filho adotivo e detalha sua relação com o adolescente

Drica Moraes tem motivos de sobra para comemorar! Além de celebrar seu renascimento após passar por um transplante de medula há 14 anos, ela também está festejando os 15 anos de seu filho, Mateus. No 'Encontro', na Globo, a atriz falou sobre as mudanças em sua vida após a chegada do filho adotivo e compartilhou detalhes sobre sua relação com ele.

Embora Mateus já esteja na adolescência e não queira mais ficar tão grudado com a mãe, Drica celebrou a ótima relação que tem com seu herdeiro. Inclusive, ela aproveitou para dar um puxãozinho de orelha no rapaz, que já está super independente: "São noites e noites esperando adolescente chegar em casa", ela brincou.

"Ele tem (muito orgulho de mim), mas não tá mais na fase de ser meu fã, não. Ele vive muito a vida dele, com os amigos dele, mas tem um orgulho danado", Drica brincou ao detalhar sua relação com o jovem, que entrou em sua vida em 2009 após quatro anos de espera na fila de adoção e em meio à sua batalha contra a leucemia mieloide aguda.

Durante a entrevista, a artista também aproveitou para celebrar a transformação que o herdeiro gerou em sua vida: "A gente é uma até ter filhos, e a gente é outra depois de ter filho. Quando esse menininho entrou na minha vida, ele me transformou completamente. A maternidade para mim é uma coisa que eu sempre desejei”, disse.

Amor de mãe é uma coisa indescritível, né? 🥺 #Encontropic.twitter.com/4LwHb9SZpG — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 5, 2024

“Eu entendo que muitas mulheres não têm esse desejo, mas para mim era muito importante", a atriz finalizou. Vale lembrar que Drica tentou engravidar por muitos anos. Após descobrir problemas de infertilidade e passar por tratamentos de fertilização, ela decidiu entrar na fila de adoção junto com seu então marido, Raul Schmidt.

Mesmo após a separação, Drica manteve o sonho de ser mãe e, algum tempo depois, recebeu o herdeiro em sua vida: "Tenho muita sorte na vida! Que bom que meu filho me adotou! Melhor filho do mundo!", ela disse ao compartilhar nas redes sociais um clique ao lado do jovem para celebrar o Dia Nacional da Adoção.

Drica Moraes comemora transplante de medula com foto do doador:

Na última quinta-feira, 04, a atriz Drica Moraes também usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: os 14 anos de seu transplante de medula óssea. Em uma publicação no Instagram, a artista homenageou seu doador, o eletricista Adilson Rodrigues e compartilhou uma foto dele ao lado de sua esposa, Ina.