Drica Moraes comemora 14 anos de transplante de medula com foto do doador

A atriz Drica Moraes recorreu às redes sociais para comemorar os 14 anos de seu transplante de medula óssea e homenageou seu doador

Nesta quinta-feira, 04, a atriz Drica Moraes recorreu às redes sociais para comemorar os 14 anos de seu transplante de medula óssea. Em uma publicação no Instagram, a artista homenageou seu doador, o eletricista Adilson Rodrigues e compartilhou uma foto dele ao lado de sua esposa, Ina.

"Há exatos 14 anos, eu renascia graças à doação de medula. Dia 4 de Julho, deu a 'pega'. Adilson Rodrigues meu irmão, meu pai, meu salvador. Na foto com sua linda mulher, Ina! Muita saúde, irmão! Minha eterna gratidão!", disse a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a atitude de Adilson. "Um exemplo e uma inspiração! Que Deus abençoe muito ele, sua família e todos que como ele se doam de alguma forma ao próximo. Viva Adilson! Viva Drica! E que todos que estão passando por um momento difícil como esse, encontrem a cura!!", disse um fã-clube da atriz.

"Viva Adilson!! Viva Drica!! Que sorte a nossa esse encontro!", escreveu Debora Lamm. "Dia inesquecível, minha mana amada! Salvou a sua e a nossa vida, nós que te amamos tanto!", falou Malu Valle. "Eu me lembro de ti nessa fase, às vezes coincidiam com o meu horário de correr na praia e a via caminhando na orla de copa... acho você uma atriz fantástica e, um ser humano lindo", lembrou outro internauta.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Drica Moraes (@oficialdricamoraes)

Leucemia

Em 2010, Drica foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e precisou iniciar o tratamento contra o câncer. A artista deu uma pausa na carreira e realizou sessões de quimioterapia, além de receber um transplante de medula óssea.

Durante uma entrevista ao Conversa com Bial em 2020, Drica falou sobre o período conturbado: "Eu tive uma remissão boa, me internei no Rio e quando voltei pra casa ele voltou no pescoço. Eu só tinha uma chance: o transplante. Ele falou que sem transplante eu ia morrer e com o transplante eu tenho 20% de chance de viver”, lembrou.