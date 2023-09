Quem é o filho de Drica Moraes? Relembre como Mateus chegou à vida da atriz

Mateus, filho de Drica Moraes, surpreendeu a web com seu crescimento após comparecer a evento ao lado da mãe

Drica Moraes (54) chamou a atenção da web após comparecer a evento ao lado de seu filho, Mateus (14), que foi adotado pela atriz em 2009. O adolescente surpreendeu os internautas com seu crescimento desde sua última aparição nas redes sociais da mãe. Saiba quem é o filho de Drica Moraes e relembre como ele chegou à vida da atriz.

Após passar quatro anos na fila de adoção, quando ainda estava casada com Raul Schmidt, Drica Moraes realizou o sonho de ser mãe com a chegada de Mateus à sua vida. "Tenho muita sorte na vida! Que bom que meu filho me adotou! Melhor filho do mundo!", compartilhou nas redes sociais com um clique ao lado do filho no Dia Nacional da Adoção.

A atriz e o filho tiveram um primeiro encontro repleto de emoção, como contou a mãe de Drica Moraes, Clarissa Gaspar, durante o Domingão: "O primeiro encontro da Drica com o Mateus foi de uma mãe com o filho, como o encontro após um parto. Ela pegou o Mateus e falou: 'Meu filho, quanto tempo você demorou'. Ela pediu para ficar sozinha com ele um pouco. Foi muito lindo, é sempre lindo um nascimento".

"Ela tentou engravidar desde os 27 anos. Todo mundo na família teve filho, mas ela não conseguia. Ela também tentou fazer inseminação, mas não deu certo. Ela entrou na fila da adoção aos 33, 34 anos e aos 39 ela foi mãe. A Drica não queria ter um filho, queria ter vários", acrescentou sobre o desejo de ser mãe da filha .

