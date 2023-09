Quanto tempo Gloria Pires ficou com Fábio Júnior? Relembre o término

Filha de Gloria Pires e Fábio Júnior, Cleo revelou ter sofrido com a separação dos dois

Cleo (40) surpreendeu os fãs ao contar detalhes da relação com o pai, o cantor Fábio Júnior (69), e revelar como lidou com a separação dele e de sua mãe, a atriz Gloria Pires (60). Apesar do antigo relacionamento ser bastante conhecido, muitos não sabem quanto tempo os dois ficaram juntos.

Gloria Pires e Fábio Júnior se conheceram no ano de 1979, durante as gravações da novela Cabocla. Não demorou muito para que eles começassem a se envolver e resolvessem oficializar a união. Três anos depois, eles tiveram Cleo, primeira e única filha do casal.

Após quatro anos juntos, em 1983, a atriz e o cantor viveram um divórcio bastante conturbado, o que afastou o artista de Cleo, fruto da união. "Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam", disse a atriz em entrevista à Luana Piovani.

Hoje, Gloria Pires é casada com o cantor Orlando Morais (61), que ajudou a cuidar de Cleo. Os dois estão juntos desde 1987 e tiveram mais três filhos: Ana, Anttónia e Bento. O artista foi o segundo marido da atriz, que pode ser vista no ar em Terra e Paixão.

Já Fábio Júnior se casou mais cinco vezes após o relacionamento com Gloria Pires. Antes, o artista já havia se casado com Tereza de Paiva Coutinho, e depois engatou casamentos com Cristina Karthalian, Guilhermina Guinle, Patrícia de Sabrit, Mari Alexandre e Maria Fernanda Pascucci, com quem está junto até hoje.

Além de Cleo, o cantor tem outros quatro filhos, o cantor e ator Fiuk, Záion Ayrosa Galvão, Krizia Galvão e Tainá Ayrosa Galvão. Questionado se teria filhos com Maria Fernanda, em entrevista, ele respondeu: "Ela (Fernanda Pascucci) quer. Mas eu vou ter um neto, não um filho."

CONFIRA VÍDEO DO PROGRAMA LUANA É DE LUA, DE LUANA PIOVANI, QUE RECEBEU CLEO: