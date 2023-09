Cleo surpreende e diz que Fábio Jr foi péssimo para a mãe, Glória Pires: "Peguei pavor"

Cleo surpreende e diz que Fábio Jr foi péssimo com a atriz; veja o que ela disse

A cantora e atriz Cleo revelou detalhes da relação com o pai, o cantor Fábio Jr. Ela contou que sofreu muito ao ter que lidar com pais separados. Os dois terminaram o casamento quando ela era apenas uma criança.

"Acho que tô aqui porque tenho histórias de separação da minha vivência desde que nasci. Não eram minhas as minhas histórias, mas eu vivi, por ser filha das pessoas que viveram isso", disse ao Luana É De Lua (E!), programa apresentado por Luana Piovani.

Ela revelou que Fábio Jr não era presente. "Os meus pais se separam quando eu tinha 1 ano. Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Gloria] me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando".

Corajosa, Cleo chegou a afirmar que o pai foi "péssimo" com a Glória Pires. "Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem. [Em que], inclusive, o pai é péssimo para a mãe", afirmou ela. A artista disse que agora consegue ver as coisas de outra forma. "Isso que eu tô vivendo agora, de ver o meu marido ser melhor amigo da ex-mulher dele, mãe do filho dele [...] Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também" , concluiu a artista.

Glória Pires foi casada com FábioJr entre 1979 e 1983. Depois, a atriz se casou com outro cantor, Orlando Morais. Os dois estão juntos até hoje e tiveram mais três filhos: Ana, Anttónia e Bento.

FEZ DESABAFO SINCERO

Em recente entrevista concedida ao programa Fofocalizando, do SBT, Cleo surpreendeu ao fazer um desabafo sincero após enfrentar um dia difícil. "Não tá sendo um dia fácil, sabe aqueles dias que você recebe umas notícias que te desconcertam um pouco? Eu tô um pouco desconcertada", declarou.

"São coisas pessoais e você fala: poxa vida, vou ficar gata pelo menos. Nada grave, são coisas naturais, normais, que acontecem. A vida não é perfeita, tem momentos em que você fica meio chateada… faz parte", disse.