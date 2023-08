Cleo Pires surge chateada em evento após problemas pessoais: "Estou desconcertada"

Cleo Pires surge chateada em evento após problemas pessoais; ela fez desabafo e intrigou fãs

A cantora Cleo Pires surpreendeu os fãs ao fazer um desabafo assim que chegou em um evento realizado no Rio de Janeiro. Com um look poderoso, ela avisou a imprensa que estava em um dia difícil.

"Não tá sendo um dia fácil, sabe aqueles dias que você recebe umas notícias que te desconcertam um pouco? Eu tô um pouco desconcertada", declarou ela que esbanjou simpatia e elegância mesmo após as dificuldades que enfrentou. A entrevista foi exibida pelo Fofocalizando nesta segunda-feira, 28.

A imprensa continuou questionando a filha de Glória Pires sobre o motivo dos problemas. Ela não deu maiores detalhes sobre o que aconteceu, mas disse que não era nada sério.

"São coisas pessoais e você fala: poxa vida, vou ficar gata pelo menos. Nada grave, são coisas naturais, normais, que acontecem. A vida não é perfeita, tem momentos em que você fica meio chateada… faz parte", disparou ela intrigando os seguidores.

Cleo ainda disse que vai lançar o primeiro álbum nas próximas semanas.

CLEO ELOGIOU O PAI

A atriz Cleo Pires deu uma declaração corajosa ao falar da relação com seu segundo pai, o músico Orlando Morais. Mesmo apaixonada por Fábio Jr, de quem leva o sangue, a artista exaltou o exemplo que recebeu em casa.

“Ele me deu a noção do que é ter um pai e isso te dá força, confiança”, disse a estrela. A declaração foi para a edição desta semana de CARAS, na qual a artista revela Eu & Elas, projeto musical que ainda reúne as outras duas irmãs, Anttónia e Ana Morais.

Na conversa, Orlando Morais ainda lembrou qual foi a postura que adotou na criação dos filhos. “Na minha família todo mundo sempre teve liberdade de fazer tudo, sem julgamentos. Meus filhos são livres, loucos e responsáveis. Não criei ninguém para ser exemplo, criei seres humanos que erram e acertam”, explica ele. “Essa nova geração sabe razoavelmente de tudo e profundamente de nada. Aprendo demais com a rapidez de observação, de conclusões, as músicas que elas me apresentam... mas não consigo deixar de ser pai, não consigo sair desse lugar”, fala o artista.