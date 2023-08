"Ele me deu a noção do que é ter um pai", diz Cleo sobre Orlando Morais

Em matéria de capa de CARAS, Cleo detalha relação com Orlando Morais, seu "segundo pai"

A atriz Cleo Pires deu uma declaração corajosa ao falar da relação com seu segundo pai, o músico Orlando Morais. Mesmo apaixonada por Fábio Jr, de quem leva o sangue, a artista exaltou o exemplo que recebeu em casa.

“Ele me deu a noção do que é ter um pai e isso te dá força, confiança”, disse a estrela. A declaração foi para a edição desta semana de CARAS, na qual a artista revela Eu & Elas, projeto musical que ainda reúne as outras duas irmãs, Anttónia e Ana Morais.

Na conversa, Orlando Morais ainda lembrou qual foi a postura que adotou na criação dos filhos. “Na minha família todo mundo sempre teve liberdade de fazer tudo, sem julgamentos. Meus filhos são livres, loucos e responsáveis. Não criei ninguém para ser exemplo, criei seres humanos que erram e acertam”, explica ele. “Essa nova geração sabe razoavelmente de tudo e profundamente de nada. Aprendo demais com a rapidez de observação, de conclusões, as músicas que elas me apresentam... mas não consigo deixar de ser pai, não consigo sair desse lugar”, fala o artista.

+ CAPA: Orlando Morais lança 'Eu & Elas', projeto musical ao lado das filhas Anttónia, Cleo e Ana Morais

Orlando Morais é casado com a atriz Glória Pires há mais de 35 anos. Recentemente, inclusive, os dois trocaram juras de amor eterno ao comemorarem a data em grande estilo. "Nas margens do Rio Araguaia em Goiás, na cidade de Aruanã, nos olhamos pela primeira vez com um sentimento de puro amor, felizes, sem planos, mergulhando naquele rio dourado de tanto sol. Cleo sabia (antes de nós mesmos) que íamos seguir juntos. Antonia veio e nos levou em suas viagens, Ana solidificou com toda sabedoria nossas vidas, e Bento nos balançou na rede da felicidade… Nós dois temos o mesmo sentimento de gratidão por essa existência, com seus momentos lindos e difíceis", disse ela.