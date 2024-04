Marcia Fu revela projeto para internet após assinar contrato com o SBT: 'Quero muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcia Fu entrega bastidores de experiência no programa Tá na Hora, onde fez sua estreia como repórter

Marcia Fu (54) definitivamente está vivendo momentos especiais em sua vida desde que deixou A Fazenda 15, reality que ficou em terceiro lugar. Atualmente contratada do SBT, a ex-jogadora de vôlei tem aproveitado as mais diversas oportunidades que têm surgido em sua carreira. Em entrevista à Revista CARAS, ela abriu o jogo sobre o futuro na televisão e como tem se dedicado para agradar os fãs que conquistou recentemente.

"Estou gostando muito. O Tá na Hora é um programa novo com a Cristina Rocha e o Marcão do Povo. São pessoas simples, que me acolheram. Nossa equipe está tentando fazer o melhor para o público. É um jornalístico popular, que se importa com as pessoas, com o povão. São pautas que interessam o povo", declara.

Marcia, que nunca trabalhou como repórter para a televisão, confessa que ainda está tentando entender a dinâmica do programa e como funciona o jornalismo. "Ninguém quer brilhar mais que ninguém. Trago isso da minha experiência nas quadras. Somos um time e temos que nos unir para vencer", frisa.

"Sou extrovertida e dou muito certo estando perto do povo, tenho essa linguagem popular. Não sou jornalista, não quero competir com ninguém, mas estou dando o meu melhor", completa a famosa, que não esconde que está feliz com tudo o que tem lhe acontecido nos últimos meses.

Chamada de queen por seus fãs nas redes sociais, ela revela que tem se preparado para fazer o lançamento de um projeto voltado exclusivamente para a internet. "Quero muito que o SBT dê certo, é TV aberta e isso é muito legal. Também estou organizando meu canal no Youtube porque tenho o público nas redes. Estamos direcionando cada coisa para seu lugar", adianta.

Ainda se adaptando à nova realidade, a ex-jogadora confessa que está cheia de energia e conta com uma equipe especializada, para não 'deixar a bola cair' e perder chances importantes. "Me mudei para SP por isso. É o lugar onde tudo acontece. É uma cidade de trabalhadores e gosto de trabalhar. Vim ‘botar para quebrar’ e minha equipe está empenhada nisso", finaliza.