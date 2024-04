Marcia Fu revela que enfrentou sério problema de saúde antes de engravidar: 'Foi um milagre'

Em entrevista à revista CARAS, Marcia Fu comentou sobre ligação com filho e como conseguiu realizar o sonho da maternidade

Mãe do pequeno Gabriel, de 11 anos, a ex-atleta Marcia Fu (54) não tem dúvidas que a chegada da maternidade em sua vida foi um verdadeiro milagre. Depois de enfrentar um problema com endometriose, a morte do pai e um câncer, ela afirma que seu filho foi um presente de Deus. Em entrevista à Revista CARAS, a famosa abriu o coração e comentou como o garoto foi importante para ela conseguir superar traumas do passado.

"Sempre quis ter um filho e não podia porque tinha endometriose. Pensei que seria fácil. Logo que parei de jogar, perdi meus pais. Depois, descobri um câncer. Foi uma luta atrás da outra. Jamais poderia imaginar que eu fosse ser mãe depois dessa confusão toda. Depois de sete anos da morte do meu pai, consegui engravidar. Foi um milagre. Deus me deu esse presente", disse.

Dedicada, Marcia conta que faz questão de estar presente nos mínimos detalhes durante a rotina de Gabriel, a qual considera o responsável por fazer ela aceitar se jogar no mundo do entretenimento. "Gabriel é o motivo pelo qual estou hoje aqui, trabalhando. Ele é o meu propósito maior", afirma.

"Sou mãe coruja, faço almoço, deixo tudo arrumado. Eu sou uma das mulheres mais sortudas do mundo por ter o meu Gabriel. Ele se dá muito bem em todos os esportes", completa ela, que conquistou o terceiro lugar na final de A Fazenda 15.

Nos últimos meses, a ex-jogadora de vôlei resolveu deixar Minas Gerais para focar na carreira em São Paulo. Aproveitando as oportunidades que o reality tem lhe rendido, ela confessa que ficou um pouco apreensiva com a adaptação do filho na nova cidade.

"Foi difícil se mudar para cá, tirei ele do ambiente que ele estava acostumado, onde estavam os familiares e amigos. Estava preocupada com toda essa adaptação, mas deu tudo certo. Eu quero deixar um futuro melhor para ele. Essa é a mãe Fu, a mãe que faz tudo pelo filho", declara.