Marcia Fu comenta relação com ex-participantes de A Fazenda 15: ‘Amizade a gente não fez’

Em entrevista a CARAS Brasil, a ex-jogadora de vôlei Marcia Fu listou quais ex-peões conseguiu manter um bom relacionamento após o reality show A Fazenda

A ex-jogadora de vôlei Marcia Fu (54), terceira colocada em A Fazenda 15, reality show da Record, contou a CARAS Brasil como anda seu relacionamento com os outros participantes de sua edição. Ela confessou que uma “verdadeira” amizade não conseguiu desenvolver com ninguém, mas que mantém um contato saudável com alguns ex-peões, entre eles, a campeã do programa, Jaquelline Grohalski (29). “Amizade, amizade, a gente não fez. Não posso mentir”, afirma.

Com seu jeito irreverente, a ex-atleta, que virou meme nas redes sociais por conta de um acervo de pérolas icônicas dentro do confinamento, foi sincera ao falar sobre amizades. Ela ainda garantiu não se incomodar com quem não faz questão de continuar se relacionando com ela aqui fora. “Vou ser bem ser sincera: amizade, amizade, a gente não fez. Não posso mentir. Mas uma pessoa que eu fiquei de boa lá dentro foi a Jake, o André (Gonçalves) e o próprio Lucas (Souza), sabe? Gosto dele. Ele nunca me destratou. Ele tem aquele jeito dele, mas cada um na sua vibe. A Kariucha, eu gosto dela, ela tem aquele jeito dela, engraçado”, destaca.

"Sou totalmente de boa. Se as pessoas quiserem me cumprimentar, vai ser bom. Mas se não quiserem, elas que estão perdendo, porque sou muito bacana. E todo mundo tem que entender que eu estava lá dentro jogando, e não é nada de maldade. O que passou, passou. Cada um na sua vibe, no seu serviço. A Nadja (Pessoa), eu também gosto muito, dei certo lá dentro. Se quiser me cumprimentar, é um favor. Quem não quiser, são dois. Sou de boa. O que ficou para mim, ficou”, continua.

Marcia aproveitou o tema para relembrar uma marca que deixou em sua história como atleta, quando ainda era jogadora de vôlei da Seleção Brasileira. Ela sempre foi conhecida por provocar suas adversárias durante as partidas, e usou isso para exemplificar o que acontece hoje. “Você lembra quando eu jogava contra Cuba? Eu brigava muito com as cubanas. Elas não me davam sossego e eu não dava para elas. Era aquela rivalidade. E, gente, fui almoçar com a Mireya (Luis Hernandes) há pouco dias. Ela é inteligente o suficiente para entender que dentro do jogo, você tem que xingar a outra, falar, porque você quer ganhar”, diz.

“Estou jogando, não estou brincando. Não estou deixando o meu filho (Gabriel, de 11 anos) à toa em casa para simplesmente passar férias (em A Fazenda). Lógico que não. Vê minha atitude com a Mireya? É uma atitude que eu adoraria ter com todos da Fazenda. Esse é o meu jeito, eu sou superbacana, cumprimento as pessoas, a gente tem educação com as pessoas, meus pais souberam, graças a Deus, me dar educação, dignidade, tratar bem, não importa se estou subindo, se sou famosíssima ou não sou. Tenho que tratar as pessoas com educação e dignidade. Mas se não quiserem... Não posso fazer nada”, continua.

Para quem não se lembra, Márcia Fu e Mireya Luis protagonizaram uma verdadeira confusão em quadra, durante a semifinal das Olimpíadas de 1996. O Brasil perdeu para o grupo das cubanas, mas garantiu a terceira colocação naquela edição do campeonato.