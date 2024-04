Yasmin Brunet desabafa sobre padrões de beleza: 'Uma luta pra vida toda'

Em entrevista à Revista CARAS, Yasmin Brunet declara ser contra padrões de beleza e compartilha sobre sua trajetória no BBB 24

Profissões não faltam para o currículo de Yasmin Brunet (35), ela é modelo, atriz, influenciadora e empresária. Apesar de ser bastante conhecida por grande parte do público, se tornou ainda mais notória após sua participação no BBB 24. Em entrevista à Revista CARAS, a modelo desabafa sobre padrões de beleza:"Uma luta pra vida toda".

Durante sua participação no jogo, Yasmin teve seu corpo criticado por outros participantes, eles fizeram comentários sobre a aparência e peso da empresária. Ela comenta que acha ridícula essa cobrança por uma beleza perfeita.

"Padrão de corpo é uma coisa extremamente patética. Cada ser humano é único e existe beleza em todos os corpos. Só por estar dentro de um padrão imposto não quer dizer que você se sente bem com isso. Existe muita distorção de imagem. Eu sempre tive questões com meu corpo, desde os 12 anos de idade", confessa.

Yasmin já declarou que lidou com distúrbios alimentares durante boa parte de sua vida. Ela comenta que acha importante utilizar de sua notoriedade e revelância para falar sobre o assunto: "Acho que falar sobre isso é de extrema importância porque o nosso corpo é nossa casa. Se a gente não amar nosso corpo, a vida vira um inferno".

"Um distúrbio alimentar nunca vem sozinho. Vem acompanhado de depressão, ansiedade, pânico. É uma luta pra vida toda. Quero ajudar as pessoas que também tenham distúrbios a se verem de uma forma mais amorosa, carinhosa, mas eu preciso aprender a fazer isso comigo primeiro", avalia.

DENTRO DA CASA

Depois do turbilhão que foi a participação da loira no BBB 24, a modelo e empresária ainda tenta entender o impacto de suas falas dentro do reality e busca se enxergar de forma mais carinhosa diante das críticas e elogios do público. Yasmin também responde se tem algum arrependimento.

"De não ter me jogado mais. De ficar pensando muito em como certas coisas repercutiriam aqui fora. Me arrependo também dos meus excessos nas brigas, com certeza. A quantidade de palavrões e os exageros nas discussões. Acho que não precisava ter ido tão fundo, me excedi e não tenho orgulho de nada disso", comenta Yasmin.

"Muitas pessoas não entenderiam, mas eu voltaria sim para o reality. Eu sinto muita saudade. Como eu quero ver essa experiência toda com mais carinho, nem vou me permitir encarar minha saída como uma rejeição", complementa.