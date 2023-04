Gloria Pires celebra os 35 anos de casamento com Orlando Morais: 'Puro amor'

Gloria Pires faz homenagem comovente ao falar sobre o seu aniversário de casamento com Orlando Morais: 'Não existe lugar melhor do que nós'

A atriz Gloria Pires (59) e o marido, o cantor Orlando Morais (61), estão em festa nesta quarta-feira, 5. Isso porque eles acabam de completar 35 anos de casamento. Ela celebrou a data especial com um post nas redes sociais e uma declaração de amor para o marido.

Ao relembrar fotos de quando se conheceram e imagens atuais, ela falou sobre a parceria deles ao longo da vida.

"Nas margens do Rio Araguaia em Goiás, na cidade de Aruanã, nos olhamos pela primeira vez com um sentimento de puro amor, felizes, sem planos, mergulhando naquele rio dourado de tanto sol. Cleo sabia (antes de nós mesmos) que íamos seguir juntos. Antonia veio e nos levou em suas viagens, Ana solidificou com toda sabedoria nossas vidas, e Bento nos balançou na rede da felicidade … Nós dois temos o mesmo sentimento de gratidão por essa existência, com seus momentos lindos e difíceis", disse ela.

E completou: "Trinta e cinco anos experimentando e construindo juntos algo que nem mesmo nós sabemos como definir. Com certeza, não parecemos com nada. E não existe lugar melhor do que nós, em nós mesmos".

Os dois são pais de Antonia (30), Ana (22) e Bento (18). E Orlando ainda é padrasto de Cleo (40).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires surge nas primeiras fotos da novela Terra e Paixão

A atriz Gloria Pires estará de volta às novelas com a trama Terra e Paixão, escrita por Walcyr Carrasco. Ela surgiu ao lado do elenco da trama em novas fotos divulgadas pela Globo há poucos dias.

Nas imagens, Glória Pires exibiu o seu novo visual. Com os cabelos grisalhos na vida real, ela surgirá com os cabelos castanhos e compridos na ficção. Por sua vez, Tony Ramos está com a barba toda branca para o novo trabalho.

Na história, Antônio La Selva é um grande dono de terras em Nova Primavera e é o maior produtor rural da região. Ele é autoritário, crítico e pai de Caio (Cauã Reymond), fruto do primeiro casamento com Agatha, que morreu no parto. Hoje em dia, ele é casado com Irene, que é mãe dos seus outros dois filhos, Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório). Irene é uma mulher manipuladora e misteriosa.