Buba em 'Renascer', atriz vira alvo de críticas por personagem: 'Doloroso'

Atriz Gabriela Medeiros, a Buba de 'Renascer', lamentou a onda de ataques após a exibição dos capítulos mais recentes da novela

A atriz Gabriela Medeiros, intérprete da personagem Buba no remake de 'Renascer', da Globo, usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo envolvendo a novela das nove. Isso porque, após a exibição dos capítulos mais recentes do folhetim, ela se tornou alvo de críticas e precisou se manifestar a respeito dos ataques.

Os comentários negativos se intensificaram depois da morte de José Venâncio, vivido por Rodrigo Simas. O episódio em que o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) acabou falecendo vítima de um tiro, disparado por Egídio (Vladimir Brichta), foi ao ar no início desta semana.

Através de seus stories no Instagram, Gabriela Medeiros não conseguiu segurar as lágrimas ao lamentar a onda de ataques. "'Ah, porque fulano engoliu ciclano na cena e ela é horrível'. Tá bom, obrigada. É a minha primeira novela e está tudo bem. Se o meu trabalho fosse tão ruim assim, não estaria passando e eu não teria nem sido escolhida", iniciou a intérprete de Buba.

Em seguida, a atriz mencionou sua identificação pessoal com a personagem da novela: "Essa personagem tem muito de mim… Vocês não têm noção do quanto eu estou me doando para dar vida para ela e do quanto que isso custa. É doloroso, às vezes, escutar uns comentários feios assim. Mas é isso… Tem muito de mim na Buba e eu estou aprendendo muito com ela também", finalizou Gabriela, visivelmente emocionada.

Nos últimos dias, o ator Rodrigo Simas mostrou alguns detalhes dos bastidores da cena em que seu personagem é velado. Em imagens publicadas, o artista surge deitado em um caixão ao lado de outros atores do elenco em um momento descontraído.

ces tem noção que ces fizeram a menina chorar? ela de todo elenco é a que toma um hate interminável, mas vocês querem me jurar que não é por pura transfobia? pic.twitter.com/ARM3CzyQ0a — ari (@mpbchild) April 25, 2024

Guilherme Fontes é escalado para participação especial em 'Renascer'

O ator Guilherme Fontes poderá ser visto atuando novamente nas telinhas em breve! Longe das novelas desde 'Órfãos da Terra', em 2019, o artista entrará no remake de 'Renascer', exibida atualmente no horário nobre da Globo. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

No folhetim adaptado por Bruno Luperi, Guilherme interpretará o pai de Buba, personagem vivido por Gabriela Medeiros. Além do galã dos anos 90, a atriz Malu Galli também está confirmada na trama das nove como mãe da jovem.

O último trabalho da artista em novela aconteceu em 2022, em 'Além da Ilusão'. Atualmente, Malu também pode ser vista na reprise de 'Cheias de Charme', nas tardes da Globo. Guilherme Fontes, por sua vez, está nas telinhas do canal Viva em mais uma exibição de 'A Viagem', grande sucesso de 1994 escrito por Ivani Ribeiro.