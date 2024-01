Buba de Renascer, atriz rejeita falar sobre alterações no remake

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriela Medeiros revelou preparação para estreia de Renascer e bastidores envolvendo a personagem Buba

Parece que o remake de Renascer promete manter o mistério envolvendo a personagem Buba, assim como na primeira versão. E se depender de Gabriela Medeiros, atriz escalada pela TV Globo para viver a jovem, tudo continuará à sete chaves.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 17, a qual a CARAS Brasil esteve presente, Gabriela foi questionada sobre as mudanças que a personagem sofreu para a adaptação de Bruno Luperi, mas preferiu manter sigilo sobre a nova trama. "Eu não queria falar sobre isso", disse.

Apesar da reação da artista, ela não nega que Buba será não apenas marcante para ela, que é uma estreante no mundo das telenovelas. Segundo a artista, que tem apenas 22 anos, ela tem aprendido bastante a cada gravação.

"É um mix de sensações, todos os fatores em torno de mim têm me ensinado muita coisa e quando eu peguei o roteiro pela primeira vez, eu sabia de primeira que ele iria mudar minha vida. Tenho aprendido muito com a Buba, ela é o extrato do feminino", diz Gabriela, que iniciou seus trabalhos na Rede Globo através da série Vicky e a Musa, produção original do Globoplay.

Em Renascer, Buba é uma mulher misteriosa que acaba se apaixonando por José Venâncio, um dos filhos do fazendeiro José Inocêncio. Por conta da transexualidade da moça, o herdeiro acaba escondendo o relacionamento extraconjugal da família e amigos.

Em meio a expectativa do público para a sua estreia, a atriz garante que não está muito preparada para se tornar um fenômeno e tem se preocupado mesmo em entregar um bom trabalho. "Eu não estou preocupada com a explosão midiática", disse a jovem, que já trabalhou em loja de varejo e vem da periferia de São Paulo.

"Eu só tenho 22 anos, eu ainda sou uma menina. A minha expectativa não é midiática, como eu disse, a minha expectativa é executar um bom trabalho e eu quero que as pessoas me elogiam enquanto atriz", afirma.

Ainda sobre os bastidores da novela, a atriz revelou como foi a primeira vez que precisou gravar com Marcos Palmeiras. Fã do trabalho do colega de elenco, ela confessou que precisou ser acalmada por ele durante a cena.

"Eu fiquei muito nervosa quando fui contracenar com ele, mas ele pegou e falou: 'Eu estou suado, tô nervoso também, então tamo junto'. E isso para mim é poderosíssimo, uma pessoa de muita experiência", lembra a atriz, que completa: "O elenco todo está sendo muito receptivo".