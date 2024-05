Ex-Polegar desabafa sobre expulsão de 'A Grande Conquista 2': "Foi injusto"

O ex-Polegar Ricardo Costa falou sobre a decisão da produção do reality da Record TV de expulsá-lo após a briga com Fábio Gontijo

Ricardo Costa abriu o jogo sobre sua expulsão do reality A Grande Conquista 2, da Record TV. O ex-Polegar deixou a atração no último sábado, 27 após pegar uma faca durante uma briga com Fábio Gontijo.

Em entrevista ao Link Podcast, no YouTube, o ex-músico afirmou ter sido expulso injustamente do programa, além disso, ele esclareceu que não tinha a intenção de machucar o rival e que apenas queria rasgar as roupas dele.

"Eu achei que foi injusto, se eu falar que eu fiquei feliz seria mentira. Eu achei que foi injusto porque judicialmente tem o valor da emoção entrar em vias de fato, mas eu jamais faria isso. Ali a ideia era apavorar, como apavorou, e rasgar as roupas dele. Era fazer uma coisa para dar a dinâmica da audiência, é isso que o programa pede", explicou.

Depois, Ricardo confessou que ficou triste com a expulsão do reality. "Lógico que fico triste, eu tenho 53 anos, fiz o sucesso que fiz, não tenho uma aposentadoria, vendo lanche diariamente... Eu acho que a vida é assim, eu servi como exemplo. Espero que todos que passaram por lá vejam aquilo como uma oportunidade de vida para crescer", ressaltou.

O ex-Polegar ainda foi questionado sobre a possibilidade de aceitar um convite para participar da próxima edição de A Fazenda. "Vai ser um propósito de Deus, eu quero. Seria mais uma chance que eu não poderia descartar. É lógico que eu quero. Eu iria ser o que sou, mas eu iria me precaver mais, não tomar uma atitude tão ingênua [como tomei em A Grande Conquista]."

"Eu fui muito ingênuo. Em nenhum momento eu falei que ia matar o cara, mas eu não queria falar que ia rasgar as roupas dele. Mas a produção foi muito inteligente. Foi válido, sim, o que aconteceu. Eu servi de exemplo para prevenir", completou.

