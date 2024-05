Após tragédia, Patrícia Poeta quebra o protocolo e apresenta ‘Encontro’ no RS

Gaúcha, Patrícia Poeta dispensa estúdios e retorna à sua terra natal para mostrar a situação após enchentes no Rio Grande do Sul no 'Encontro'

Após a tragédia no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta decidiu quebrar o protocolo e comandar o programa ‘Encontro’ diretamente de sua terra natal nesta segunda-feira, 6. Dispensando os estúdios da Globo, a apresentadora gaúcha viajou para mostrar ao vivo a situação enfrentada pelos moradores após as enchentes.

Bastante abalada, Patrícia assumiu a atração em meio aos resgates nas ruas e explicou a decisão: “Olá, bom dia, começando o encontro desta segunda-feira direto de Porto Alegre, acompanhando de perto essa catástrofe climática do estado do Rio Grande do Sul, a maior delas, a mais histórica de todas”, disse a apresentadora, que é de São Jerônimo.

Na sequência, a jornalista contou que enfrentou uma longa jornada para desembarcar na capital diante do desastre: “Para chegar aqui não foi uma tarefa fácil, eu confesso para você aí de casa. Aeroporto fechado, rodoviária fechada em função da quantidade de água nas ruas, ruas completamente alagadas”, ela relatou os desafios.

“Para você ter uma noção, para a gente chegar aqui, a gente desceu no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, de lá pegamos um carro, andamos mais de 7 horas para chegar até Porto Alegre”, contou Patrícia, que não escondeu o choque com a situação que encontrou e foi sincera ao desabafar com o público ao vivo na atração.

“Quero dizer primeiro o seguinte, que voltar para terra natal, um cenário desolador desses aqui, é muito difícil. Eu confesso a você aí de casa. Mas a gente vai focar, vai tentar fazer o trabalho da melhor forma possível para ajudar os meus conterrâneo”, disse a apresentadora, que está acompanhando a mobilização após a tragédia.

A Patrícia Poeta volta a sua terra natal com um cenário devastador. O #Encontro de hoje, também está sendo direto aqui do Rio Grande do Sul para atualizar o Brasil todo como está sendo esses dias difíceis aqui no RS. pic.twitter.com/vJ8tV4BSsf — RBS TV (@rbstv) May 6, 2024

Pedro Scooby viaja para o RS para ajudar a salvar pessoas:

Vale mencionar que Patrícia Poeta não foi a única personalidade a se mobilizar para ajudar após as enchentes no Rio Grande do Sul. O surfista Pedro Scooby também tomou uma atitude solidária para ajudar a salvar pessoas das enchentes que atingem cidades na região. No último final de semana, ele reuniu vários amigos surfistas e decidiu viajar até o sul do Brasil.

Em suas redes sociais, Scooby contou que grupo está levando jet ski para que possam ir nas áreas mais afetadas pelas enchentes e ajudar a resgatar as pessoas que estão ilhadas. "Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também. Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul”, contou.