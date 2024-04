Rodrigo Simas assiste cena emocinante de Renascer ao lado da esposa e irmão; veja

Durante a imersão CARAS Amazônia Rodrigo Simas assiste a cena emocionate de José Venâncio em Renascer; ator estava com esposa, irmão e cunhada

Rodrigo Simas (32) é uma das celebridades que participa da imersão CARAS Amazônia. Na noite desta terça-feira, 23, o artista tirou um tempo para assistir à cena emocinante de José Venâncio na novela Renascer e esteve acompanhado da esposa, Agatha Moreira (32), do irmão Bruno Gissoni (37) e da cunhada, Yanna Lavigne (34).

A cena, que prendeu a atenção da família, mostra o reencontro de José Venâncio, vivido por Rodrigo Simas, e sua mãe Maria Santa, interpretada pela atriz Duda Santos (22) no remake de 2024. Exibida na noite desta terça, o momento emocionou fãs e telespectadores.

O filho revê sua mãe após morrer em uma emboscada. Além do reencontro, Maria Santa também precisa consolar José Inocêncio (Marcos Palmeira), que fica desolado ao ver o terceiro herdeiro, o único "competente" o suficiente para lhe dar um neto, morto por causa de um inimigo.

A tragédia na trama acontece quando Venâncio pega uma carona com o irmão, João Pedro (Juan Paiva) após passar pela fazenda de seu pai. Enquanto isso, Egídio (Vladimir Brichta) coloca em prática o plano de vingança contra Inocêncio e sobe em um local para conseguir vizualizar a estrada.

Com uma arma de fogo de longo alcance, Egídio fica escondido e mira no carro de João Pedro, porém, ao atirar acaba acertando em Venâncio. Sem perceber o que tinha acontecido, o filho rejeitado de Inocêncio vê o vidro do painel da caminhonete se espatifar com o tiro.

Então, ele se vira para o irmão, já ensanguentado e fraco. Na sequência João Pedro volta à fazenda com o Venâncio nos braços, pedindo socorro, porém, o publicitário não resiste aos ferimentos. Após o velório, o fazendeiro fica abalado com a partida de seu terceiro herdeiro e então é consolado pelo espírito de Maria Santa, que afirma que o filho dos dois está bem.

CONFIRA VÍDEO DO MOMENTO: