Davi revela que tentou reatar namoro com Mani Reggo: “Eu corri atrás”

No programa 'Altas Horas' deste sábado, 04, o campeão revelou tentativa de reatar namoro; Davi e Mani Reggo terminaram logo depois do BBB 24

O namoro e término de Davi Brito e Mani Reggo acaba de ganhar um novo capítulo. Apesar dos fãs torcerem muito para o casal, eles acabaram terminando logo após a final do reality e a separação foi uma notícia chocante aos fãs do campeão. Depois de semanas repletas de polêmicas, Davi abriu o jogo ao participar do programa 'Altas Horas' neste sábado, 04.

No palco dos ‘Altas Horas’, o campeão do BBB 24 falou um pouco sobre seu antigo relacionamento e afirmou ter tentado manter a relação de pé, sem sucesso. Desde que saiu do confinamento, o baiano havia expressado seu interesse em continuar ao lado de Mani, mas não demorou muito para que a notícia do término se espalhasse.

O ex-motorista de aplicativo então atribuiu o término a uma decisão exclusivamente de sua ex-namorada. "Eu briguei, fui atrás, corri atrás... Liguei, ela não me entendeu. Chamei pra conversar, ela não quis. Eu fui. Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma", afirmou o ganhador do BBB24.

"As pessoas da internet, e até ela mesma, não respeitaram meu espaço. Eu acho que a mulher tem que respeitar o homem, e o homem tem que respeitar a mulher. Se a minha esposa chega e fala: 'Davi, eu preciso de um espaço', eu vou dar o espaço pra ela. Não significa que acabou o relacionamento", concluiu Davi.

já pararam pra pensar que quando davi se inscreveu no BBB ele só tinha 6 meses de namoro com mani e o processo de inscrição durou 1 ano, mas cancelam o cara como se tivesse 15 anos de casamento. #AltasHoraspic.twitter.com/4lDHw5PlcX — leticia (@ltcxrbs) May 5, 2024

Davi esclarece rumores após flagra com influenciadora

Davi voltou a se manifestar sobre o suposto affair com a influenciadora. Os rumores começaram após vídeos e fotos de um encontro dos dois circularem na web. Contudo, em uma conversa com Igão e Mítico no PodPah, desta sexta-feira, 03, ele reclamou da forma como os boatos repercutiram.

Enquanto falava sobre as mudanças após o reality, ao comentar a perda de privacidade depois de sua saída do "BBB 24", o baiano mencionou o episódio que repercutiu na última semana: "Eu sou um cara solteiro. Eu levei minha amiga pra jantar uma noite dessas e a galera: 'Davi tá aqui!", relembrou.

Ele continuou a reclamação: "Posso nem jantar, pô! Fui jantar, comer uma comida, eu não tenho direito de ir num restaurante mais porque 'tá fazendo isso', bora cancelar ele: “Tão só esperando eu escorregar na banana pra macetar”, disse o campeão.