Mulheres de Areia: Guilherme Fontes e Gloria Pires viveram reencontro após cerca de 30 anos da novela; relembre

Guilherme Fontes e Gloria Pires, de Mulheres de Areia, viverem reencontro inesperado em 2022

Gloria Pires (59) e Guilherme Fontes (56) voltam ao ar como o casal protagonista de Mulheres de Areia nesta segunda-feira, 26, com a reprise da novela de 1993 na Globo. Neste ano, a produção completa três décadas desde sua estreia na televisão, mas foi em 2022 que os atores da trama marcaram a data ao viverem um reencontro inesperado. Relembre a reunião da intérprete das gêmeas Ruth e Raquel e do ator que deu vida para Marcos após cerca de 30 anos de Mulheres de Areia.

Em julho de 2022, Guilherme Fontes reencontrou Gloria Pires, com quem atuou em Mulheres de Areia, anos após os dois interpretarem um casal na novela. Para acabar com a saudades, o ator passou a tarde junto com a artista e compartilhou o momento pelas redes sociais: "Olha com quem estive hoje. Depois de tanto tempo sem nos vermos. Que saudade eu estava. Que tarde agradável".

"Quanta vida, quanta memória, tantos planos por vir. Que delícia. Muito prazer e amor envolvidos. Que esse reencontro seja o primeiro de muitos. Como se diz por aí: um encontro de milhões! Te amo Gloria Pires. Sempre mais", acrescentou o ator de Mulheres de Areia, junto com uma foto de seu reencontro com Gloria Pires .

A publicação, porém, foi excluída da conta de Guilherme Fontes junto com todos os seus posts após o perfil do ator no Instagram ser hackeado, em novembro do ano passado. Depois de recuperar sua conta na rede social, ele comunicou: "Voltei. Depois de 15 dias hackeado, recupero minha conta com esta foto da criança que ainda habita forte dentro de mim. Apagaram todas minhas postagens e deixaram de seguir cerca de 500 contas que seguia antes. Então. Retomando inocentemente o controle da minha conta, minha rede, meus fãs e amigos mais doces e salgados. Seguimos juntos e breve com novidades".