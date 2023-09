Virou homem! Filho de Drica Moraes surge em momento raro e impressiona fãs

Filho de Drica Moraes surge em momento raro; ele foi adotado pela atriz em 2009 e está cada dia mais lindo

A atriz Drica Moraes apareceu nesta terça-feira, 19, em um momento raríssimo ao lado do filho, Mateus. Os dois foram juntinhos a pré-estreia de Pérola, filme estrelado pela artista que está chegando aos cinemas.

Na ocasião, os dois posaram agarradinhos para os cliques dos fotógrafos. Chamou a atenção como o rapaz está enorme e cada dia mais lindo. Sorridentes, eles foram muito tietados pelos amigos famosos que estavam presentes.

No ano passado, a artista comemorou o aniversário do pequeno que está com 14 anos. Na ocasião, ela relembrou como o tempo passa rápido. O menino foi adotado em 2009, após 4 anos da artista na fila, quando ainda era casada com Raul Schmidt."Tenho muita sorte na vida! Que bom que meu filho me adotou! Melhor filho do mundo!", afirmou ela nas redes sociais.

Drica Moraes tem um currículo invejável como atriz de novelas e brilhou em produções como Verdades Secretas e Chocolate com Pimenta. Ela também acaba de brilhar no elogiado seriado Os Outros, uma produção original do Globoplay.

Veja:

Reflexão sobre a maternidade

Em agosto, Drica Moraes surpreendeu seus seguidores ao comentar sobre a maternidade em uma entrevista. A atriz está estrelando a série “Os Outros” em que interpreta a síndica de um prédio em que dois pais entram em conflito por conta de uma briga entre os filhos.

“Quantas vezes as mães se sentem achatadas numa rotina dolorosa com os filhos adolescentes. Rotina dolorosa entre aspas, porque é no dia a dia que você vai criando vínculos amorosos, insistindo nos valores que te são raros. É muito duro ser mãe e é muito sofrido ser filho adolescente também”, comentou a artista em entrevista ao site Gshow.

A mãe do menino Matheus de 14 anos ainda disse sobre a adolescência: “É passar de fase no jogo da vida. É lindo, mas dói. Temos que nos escolar também enquanto pais. Dar adeus àquele bebê fofinho, aceitar esse luto e encarar o indivíduo estranho (no sentido de outro que surge) de forma amigável”.