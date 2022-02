Drica Moraes presta homenagem no aniversário do filho Mateus: ''O tempo passou tão rápido''

Atriz Drica Moraes fez linda declaração para o filho, Mateus, nas redes sociais ao comemorar 13 anos do herdeiro

Publicado em 10/02/2022

A atriz Drica Moraes (52) usou suas redes sociais para parabenizar o filho Mateus!

Na quarta-feira, 9, o herdeiro da artista, de seu relacionamento com completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da mãe na web.

Em seu feed no Instagram, a mãe coruja compartilhou um vídeo feito por um fã-clube e declarou seu amor ao comemorar os 13 anos do filho.

"Hoje é dia desse cara aí que o tempo passou tão rápido e que hoje fez 13 anos! O tempo passa rápido pra todos. Pra frente e pra trás", começou escrevendo na legenda.

"Eu voltei aos 13…. Primeira grande amiga, o Tablado, Olinto, Susi, Kike, minha família toda sempre colada e dando força pras coisas boas… pai, mãe, Neco, Tanda, todos os irmãos … tias… Suzana,Berê, Maria…Meri, Letícia, Tetê, Jô… tantos professores… tanta história… tanta coisa boa a gente descobre aos 13 anos", disse a atriz, que interpretou Carolina, mãe de Angel, na série Verdades Secretas, relembrando sua adolescência.

Drica Moraes finalizou falando um pouco sobre a personalidade do herdeiro. "Hoje Mateus não se deixa mais publicar. Acho bem original. Discreto. Amoroso. Engraçado. Palhaço. Explosivo. Tímido e expansivo. Inteligente. Lindo. Só vendo bem de perto. Tudo ao mesmo tempo! Te amo, filho. Pra sempre e mais!".

Drica Moraes fará série de drama

Drica Moraes acertou com a TV Globo e e integrará elenco de Os Outros, nova série de drama da emissora. De acordo com Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista repetirá o trabalho com Lucas Paraizo (44) na trama, que será uma parceria do roteirista com a atriz e escritora Fernanda Torres (56).

Confira a homenagem de Drica Moraes para o filho: