Patrícia Poeta anuncia afastamento do 'Encontro' e explica motivo: ‘Me ausento’

Após celebrar dois anos à frente do 'Encontro', Patrícia Poeta anuncia afastamento temporário da atração e esclarece os motivos

Após celebrar dois anos como apresentadora do 'Encontro' na Globo, Patrícia Poeta surpreendeu ao anunciar que se afastará temporariamente do programa a partir desta sexta-feira, 5. Em suas redes sociais, ela explicou os motivos por trás da decisão e revelou que vai tirar um período de férias para se 'recuperar' do trabalho intenso.

Através de seu perfil no Instagram, Patrícia apareceu posando ao lado dos convidados da última gravação do programa e agradeceu a participação como de costume: “Obrigada pela conversa Drica Moraes! Sucesso com a peça nova!”, ela desejou e em seguida, revelou que vai curtir um tempo afastada dos holofotes do estúdio.

“Queridos, hoje saio de férias. Trabalhar, com amor, é preciso. Mas descansar é essencial também. Tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele”, disse.

“Obrigada e até breve! Dou notícias por aqui também!”, Poeta compartilhou o motivo de seu afastamento temporário das telinhas. Vale mencionar que ela ficará ausente por duas semanas no comando da atração, sendo substituída por Tati Machado e Valéria Almeida, que tiveram sucesso em suas últimas participações na apresentação do programa.

Vale lembrar também que na última quinta-feira, 4, a jornalista comemorou dois anos à frente do 'Encontro', programa matinal exibido diariamente na emissora após a saída de Fátima Bernardes. Em celebração a data, a comunicadora realizou uma apresentação diferenciada e fora do cenário comum da atração. Para celebrar a ocasião, o 'Encontro' foi transmitido diretamente do jardim dos estúdios.

Patrícia Poeta mostra os bastidores da comemoração:

Patrícia Poeta usou as redes sociais para mostrar os bastidores do programa 'Encontro' desta quinta-feira, 4. Ela comemorou dois anos à frente da atração matinal e para comemorar a data especial, recebeu vários famosos no jardim dos Estúdios Globo em São Paulo. No feed do Instagram, a apresentadora postou um vídeo mostrando a sua equipe se preparando para a celebração.