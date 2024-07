Viúvo de Rita Lee resgata foto com a cantora: "Último aniversário"

O músico Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee (1947-2023), usou as redes sociais para compartilhar um clique especial

O músico Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee (1947-2023), usou as redes sociais para compartilhar um clique especial. Na noite desta quinta-feira, 04, ele mostrou a comemoração do seu aniversário de 70 anos ao lado da artista. "Meu último aniversário com meu amor", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens carinhosas ao músico, desejando muita força ao artista. "Que experiência boa poder ter vivido esse grande amor", disse uma. "Que bom, que ela estava nos seus 70! Muito bom que viveram felizes!", escreveu outra. "O amor de vocês vai durar para sempre. E eu adoro tocar as suas canções nos pianos", disse um terceiro.

A artista recebeu o diagnóstico do tumor em maio de 2021 e iniciou o tratamento com imunoterapia e radioterapia. Mesmo com a doença, a cantora continuou trabalhando e chegou a lançar o hit Changes, em parceria com o marido, Roberto, e o produtor Gui Boratto.

Juntos desde 1976, Rita e Roberto tiveram três filhos e escreveram juntos parte das canções que fazem sucesso na música brasileira como Amor e Sexo, Erva Venenosa e Mania de Você. Ela faleceu em sua casa no dia 08 de maio de 2023, aos 75 anos de idade.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

Viúvo de Rita Lee tem encontro emocionante com Mel Lisboa

Viúvo da cantora Rita Lee, Roberto de Carvalho participou recentemente de uma gravação especial para o programa Fantástico, da Globo. Ele acompanhou um ensaio e uma apresentação do espetáculo Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, no qual a atriz Mel Lisboa interpreta a cantora.

Na atração, ele resgatou memórias ao ver a interpretação da música Mania de Você no espetáculo. "É fantástico porque me leva pra aquele momento como se eu estivesse olhando por um caleidoscópio, um buraco de fechadura que atravessa o tempo. Me projeta num tempo em que tudo isso está acontecendo", disse.

E completou: "E aí é uma situação voyeurística, mas é também uma situação de recordação, tudo aquilo que aconteceu no passado, projetado no presente. E esse presente é o futuro reciclado. A coisa toda é um aprimoramento do discurso, na medida em que eu estou vendo nós dois fisicamente, como nós éramos na época em que tudo isso aconteceu pela primeira vez", disse ele à reportagem.