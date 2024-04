Viúvo de Rita Lee tem encontro emocionante com Mel Lisboa no Fantástico

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho assiste ao musical inspirado na história da cantora durante gravação para o Fantástico

Viúvo da cantora Rita Lee (1947-2023), Roberto de Carvalho participou de uma gravação especial para o programa Fantástico, da Globo. Ele acompanhou um ensaio e uma apresentação do espetáculo Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, no qual a atriz Mel Lisboa interpreta a cantora.

O artista ficou comovido ao ver a história de sua esposa nos palcos novamente. Inclusive, ele resgatou memórias ao ver a interpretação da música Mania de Você no espetáculo. "É fantástico porque me leva praquele momento como se eu estivesse olhando por um caleidoscópio, um buraco de fechadura que atravessa o tempo. Me projeta num tempo em que tudo isso está acontecendo. E aí é uma situação voyeurística, mas é também uma situação de recordação, tudo aquilo que aconteceu no passado, projetado no presente. E esse presente é o futuro reciclado. A coisa toda é um aprimoramento do discurso, na medida em que eu estou vendo nós dois fisicamente, como nós éramos na época em que tudo isso aconteceu pela primeira vez", disse ele na reportagem. A entrevista com Carvalho e Lisboa será exibida neste domingo, 21, no Fantástico.

O musical é roteirizado por Guilherme Samora e Rita Lee durante a pandemia e antes da morte dela em 2023. Na época, a cantora foi quem teve a ideia de que a atriz Mel Lisboa deveria trocar a peruca no palco. O espetáculo é inspirado no livro escrito por Rita Lee e lançado em 2016 e estreia no dia 26 de abril no Teatro Porto, em São Paulo.