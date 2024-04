Ma Mazzafera revela que teve perda de visão: ‘Erro médico’

Após rumores de que teria feito a transição de gênero, Ma Mazzafera confirma que teve uma perda de visão temporária após uma cirurgia

A celebridade Ma Mazzafera se pronunciou nas redes sociais sobre uma notícia a seu respeito que estava circulando pela internet. A personalidade confirmou que sofreu uma perda de visão temporária após um procedimento cirúrgico. Porém, Ma garantiu que já está se recuperando.

"Infelizmente vou confirmar essa última notícia, mas fiquem tranquilos que eu já estou bem! Eu não estou cega como estão falando. Em uma cirurgia que fiz em Curitiba, por erro médico ou da equipe, eu tive sim perda de visão. Porém, eu fui no mesmo dia para outro hospital. Já estou quase enxergando normal”, disse ele.

Então, Mazzafera fez um pedido para os fãs: "Mais uma vez: não acredite em tudo que vocês leem. Eu mesma vou vim falar tudo para vocês! Eu já estou ficando bem e quero/vou compartilhar tudo com vocês”.

Vale lembrar que os rumores dizem que Ma Mazzafera - que era conhecida como Matheus Mazzafera - teria passado por uma transição de gênero. Por enquanto, a personalidade não confirmou ou negou os rumores.

Os rumores de transição de gênero

Afastado das redes sociais há meses, Matheus Mazzafera estaria embarcando em uma nova etapa em sua vida! Após muitos rumores sobre sua transição de gênero, o produtor de moda e influenciador digital teria passado por cirurgias plásticas para redesignação sexual, além de dar entrada na papelada para mudar seu nome.

Segundo o colunista Felipeh Campos, Matheus se afastou de seu perfil nas redes sociais para se dedicar ao processo de transição de gênero e à recuperação dos procedimentos. Após desmentir os rumores de uma viagem à Tailândia para a mudança, ele teria passado pelas operações em uma clínica especializada em confirmação de gênero em São Paulo.

Inicialmente, Matheus passou por um conjunto de procedimentos para suavizar os traços masculinos em seu rosto, conhecido como feminização facial. Na mesma clínica, ele também teria feito a colocação de próteses de silicone na região das mamas e até já teria removido os pontos da cirurgia nos novos seios nos úlltimos dias

Além disso, o colunista também revelou que o influenciador digital passou por uma cirurgia de feminilização da voz com um médico especialista em transição de gênero. Aproveitando as mudanças, Matheus já solicitou as alterações em sua documentação e definiu seu novo nome de identificação, que seria Maya Mazzafera.