Mat Mazzafera se pronuncia após rumores de transição de gênero: ‘Voltar ao útero’

O influenciador digital Mat Mazzafera rompeu o silêncio nas redes sociais após ser alvo de rumores de que teria passado pela transição de gênero

O influenciador digital Mat Mazzafera, que ficou conhecido por suas entrevistas com celebridades no YouTube, ficou um bom tempo longe das redes sociais e resolveu se pronunciar nesta segunda-feira, 15. De forma discreta, ele fez um post nos stories do Instagram para se pronunciar após os rumores de que teria feito a transição de gênero e poderia assumir um novo nome em breve.

Mesmo sem citar os rumores, ele contou que precisava se reencontrar e pediu para que os fãs não acreditem em tudo o que leem na internet. “Às vezes, o que precisamos é voltar pro útero da mamãe… Mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar”, afirmou ele.

Então, ele completou: “Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Mas até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras. Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e ‘disse que me disse’”.

Os rumores de transição de gênero

Afastado das redes sociais há meses, Matheus Mazzafera estaria embarcando em uma nova etapa em sua vida! Após muitos rumores sobre sua transição de gênero, o produtor de moda e influenciador digital teria passado por cirurgias plásticas para redesignação sexual, além de dar entrada na papelada para mudar seu nome.

Segundo o colunista Felipeh Campos, Matheus se afastou de seu perfil nas redes sociais para se dedicar ao processo de transição de gênero e à recuperação dos procedimentos. Após desmentir os rumores de uma viagem à Tailândia para a mudança, ele teria passado pelas operações em uma clínica especializada em confirmação de gênero em São Paulo.

Inicialmente, Matheus passou por um conjunto de procedimentos para suavizar os traços masculinos em seu rosto, conhecido como feminização facial. Na mesma clínica, ele também teria feito a colocação de próteses de silicone na região das mamas e até já teria removido os pontos da cirurgia nos novos seios nos úlltimos dias

Além disso, o colunista também revelou que o influenciador digital passou por uma cirurgia de feminilização da voz com um médico especialista em transição de gênero. Aproveitando as mudanças, Matheus já solicitou as alterações em sua documentação e definiu seu novo nome de identificação, que seria Maya Mazzafera.