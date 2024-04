Radamés diz ter tido caso com Viviane Araújo enquanto ela estava com Belo

Após anos, Radamés diz ter vivido romance com Viviane Araújo enquanto ela estava casada com o cantor Belo; jogador de futebol deu sua versão

Após o nome de Viviane Araújo ser bastante citado nos últimos dias por conta da separação polêmica de Belo e Gracyanne Barbosa, o jogador de futebol Radamés resolveu se pronunciar também ao ser citado em meio a confusão.

Isso porque, o atleta viu seu nome falado em certo momento e resolveu confirmar que teve um caso com a musa de Carnaval na época em que ela estava casada com o cantor. Segundo Radamés, ele tomou a decisão de falar ao ver que ela é vista como "vítima" da história.

"Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade", declarou ele para a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ele, que foi casado com ela por 10 anos, ainda acrescentou garantindo que realmente teve um caso com a famosa: "Não sei se ela traiu [o Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar".

Segundo o jogador de futebol, ele e Viviane Araújo se conheceram no final de 2005. A atriz se separou de Belo em 2007 e logo depois assumiu a relação com Radamés. "Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", disse o ex-Fazenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Radamés Furlan (@radamesmartins)

Casamento de Radamés com Viviane Araújo terminou na justiça

Radamés Furlan, participante de A Fazenda 15, já se envolveu em uma baita polêmica no passado e chegou a parar na Justiça. O caso aconteceu após o fim do seu casamento de mais de 10 anos com a atriz Viviane Araújo.

O fim do relacionamento entre Radamés e Vivi aconteceu em 2017. Na época, os dois foram para a justiça por conta de um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso porque o imóvel acabou ficando com a rainha de bateria da Salgueiro, mesmo sendo registrado no nome de um parente do jogador.

A confusão acabou não durando muito tempo e foi finalizada após Viviane ter desembolsado R$ 400 mil pelo imóvel. O acordo foi o suficiente para os dois, que acabaram não dividindo o patrimônio que ambos construíram ao longo dos 10 anos juntos.

Vale destacar que Radamés esteve presente em boa parte das conquistas de Viviane na carreira artística, inclusive, quando ela venceu A Fazenda 5. Em 2015, por exemplo, ele surpreendeu a influenciadora ao pedi-la em casamento ao vivo no palco do Domingão do Faustão, na TV Globo.