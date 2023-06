Novo affair? Bruno Cabrerizo esclarece rumores com bailarina da Dança dos Famosos

Bruno Cabrerizo abre o jogo sobre qual é a sua relação com a bailarina Ju Paiva, com quem participa da Dança dos Famosos

O ator Bruno Cabrerizo abriu o jogo sobre qual é a sua relação com a bailarina Ju Paiva, que é a sua parceira na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Os dois estão sendo 'shippados' nas redes sociais para formarem um casal. Porém, ele garante que os dois são apenas amigos.

Em conversa com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele contou que sabe da torcida dos fãs, mas a relação deles é só amizade. “É natural que tenha nascido essa hipótese. A gente se dá muito bem, tem uma sintonia no trabalho, e é só. Não temos nada, nunca tivemos. A gente dá risada disso, a gente aceita, né? Que as pessoas shippem, faz parte, está tudo bem”, declarou ele.

Então, ele ainda contou que entende a curiosidade dos fãs sobre a sua vida pessoal. “Quem trabalha no mundo artístico está muito exposto, as pessoas têm curiosidade de saber também com quem está, o que está fazendo, e as redes sociais também aumentaram um pouco isso. Eu lido bem, faz parte, tem o bônus e o ônus de quem trabalha no mundo artístico”, afirmou.

Priscila Fantin se declara para o marido

Participante da Dança dos Famosos, Priscila Fantin fez uma homenagem para seu marido, Bruno Lopes. A atriz publicou uma sequência de fotos em que aparece beijando o amado no palco do programa da Globo, e falou sobre como ele foi importante para que ela aceitasse o desafio de participar da atração.

"Como não consegui falar lá na hora, surpresa e emocionada, vou contar tudo aqui pra vocês: se não fosse ele, eu não estaria participando do Dança dos Famosos. Quando fui convidada, fiquei preocupada com a minha ausência em casa. Afinal, um dos meus prazeres vitais é cuidar de tudo e de todos (bem Oxum!) Fiquei insegura, também, porque iria expor minhas dificuldades em grande escala, sem nenhuma personagem à minha frente. Pra quem tem alta sensibilidade, como eu, a vulnerabilidade pode ser desestruturante. E ainda fazendo uma reforma na casa inteira!! Foi aí que o Bru se prontificou e garantiu que tudo continuaria funcionando perfeitamente", acrescentou.

Por fim, Priscila agradeceu o amado e se declarou: "É ele quem acredita em mim e que segura as pontas de tudo pra que eu possa fazer esse trabalho tão entregue quanto eu só sei ser. Que me incentiva sempre e ainda organiza surpresas como essa, pra estar ao meu lado, preocupado com meu emocional. Moni, muito obrigada por tanto amor e por tanta dedicação a nós dois, à nossa família e à nossa vida. Se não fosse a sua força, você sabe que eu não teria conseguido caminhar até aqui. Te amo desde antes de sermos humanos", completou a postagem.