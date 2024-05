Chris Hemsworth faz uma aparição rara no tapete vermelho com os filhos gêmeos

Chris Hemsworth posou ao lado de sua esposa, Elsa Pataky e os filhos gêmeos Sasha e Tristan em uma aparição rara; o casal também é pai da filha Índia

Chris Hemsworth e Elsa Pataky impressionaram os internautas com uma nova aparição dos filhos gêmeos! O ator de 'Thor 'levou seus filhos gêmeos Sasha e Tristan, 10, na estreia australiana do novo filme de Hemsworth, Furiosa: A Mad Max Saga, na quarta-feira, 1º de maio.

Os dois meninos usavam ternos pretos combinando, optando por tênis em vez de sapatos sociais. O astro da Marvel apareceu usando um terno cinza combinando com uma camisa de cetim preta por baixo. Já a esposa do ator estava do outro lado de um de seus filhos, usando um vestido de renda preta com alças finas. Além dos filhos gêmeos, Pataky e Hemsworth são pais de uma menina, India Rose, de 11 anos.

Chris Hemsworth e Elsa Pataky com os filhos, Sasha e Tristan - Foto: Getty Images

No início desta semana, em entrevista à Variety, o astro revelou que um de seus filhos recebeu o nome Tristan em homenagem ao papel de Brad Pitt, em “Lenda da Paixão”. O ator contou que ele e os irmãos - Liam e Luke Hemsworth, que também são atores - cresceram vendo filmes como esse, o que o fez se apaixonar por Pitt. “Nunca houve um homem mais bonito na tela”, disse o colega.

Então, quando sua esposa estava grávida de gêmeos, o casal assistiu ao filme novamente e decidiu que um dos bebês teria o nome em homenagem ao protagonista. “Este não é o personagem mais legal do mundo?”, disse ele à esposa. O astro australiano ainda acrescentou que seu segundo filho, Sasha, recebeu o nome de um amigo dublê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Chris Hemsworth fala sobre prevenção contra Alzheimer

Chris Hemsworth vem vivendo uma batalha preventiva contra o Alzheimer, doença que é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade avançada. O astro da Marvel conhecido como o Thor do cinema, descobriu em 2022 que tem o gene que aumenta de oito a 10 vezes os riscos de uma pessoa desenvolver a doença e, desde então, vem promovendo mudanças em seu estilo de vida para diminuir suas chances de ter Alzheimer.