Belo abre o jogo sobre separação: 'Enquanto existe amor, ainda há esperança'

Belo e Gracyanne Barbosa chamaram a atenção da web com o fim do casamento após 16 anos de romance. O cantor é o próximo convidado do The Noite, que vai ao ar nesta quinta-feira, 2, no SBT, e a CARAS Brasil acompanhou a gravação do episódio com o artista com exclusividade. Durante o programa, Belo abre o jogo sobre separação e entrega detalhes do término: "Enquanto existe amor, ainda há esperança".

"Não tem como esconder nada. Mas a gente já vem passando por esse processo tem um tempo, do ano passado para cá. [...] Não é tão simples assim. É um processo gradativo, vai juntando as coisas. Mas enquanto existe amor, ainda há esperança", declara Belo , em entrevista à Danilo Gentili.

Em turnê com a banda Soweto, Belo comenta o misto de emoções em voltar aos palcos com o grupo e explica o choro no show de retorno, que aconteceu no final de abril. "Não foi uma semana muito boa para mim, estou passando por uma separação. Juntei tudo aquilo. [...] [Estava chorando] por tudo. Estava vivendo um momento bonito e, ao mesmo tempo, triste, porque foram 16 anos".

"Sou um cantor muito romântico, falo das coisas do amor, do coração. Sempre lidei muito com a minha verdade. Meu público tem uma identificação muito direta comigo, porque nunca vou conseguir disfarçar se estiver passando por qualquer tipo de problema. Sempre levo isso para o palco", ressalta o cantor.

