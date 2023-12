Luciano Huck faz balanço sobre o Domingão com Huck: ‘Colher os frutos’

O apresentador Luciano Huck comanda mais uma edição do prêmio Melhores do Ano e celebra o sucesso do trabalho no Domingão com Huck

O apresentador Luciano Huck chega ao fim de 2023 com a sensação de dever cumprido. No próximo domingo, 17, ele comanda mais uma edição do prêmio Melhores do Ano, no qual celebra os destaques do ano na emissora. O evento também conta com o momento Inspiração, que é uma homenagem para os brasileiros que fizeram a diferença em suas comunidades.

"Eu tenho um grande carinho pelo ‘Melhores do Ano’. Somar esse evento com o especial ‘Inspiração’ gerou um resultado muito potente porque são brasileiros que estão fazendo muito pelas suas comunidades com muito pouco e que merecem ser aplaudidos de pé. Essa é uma mistura que realmente acredito, somamos informação, entretenimento e diversão, o que gera uma celebração ainda mais especial", disse ele.

Nos bastidores do prêmio, ele contou qual é o seu balanço sobre o que viveu no programa Domingão com Huck no ano de 2023. "Esse ano foi muito importante profissionalmente. O ‘Domingão’ começou a colher os frutos de tudo que plantamos há um ano e meio e estou muito feliz com o resultado. Acho que 2023 foi o ano que a gente mais trabalhou, todos da equipe muito apaixonados por cada minuto do que estamos produzindo para tocar o coração dos brasileiros nas tardes de domingo. Que venha 2024!", afirmou.

Vale ainda destacar que o Domingão com Huck vai ter mais tempo no ar em 2024. Depois da estreia do campeonato Brasileirão, a atração será exibida antes e depois do futebol.

Confira algumas fotos dos bastidores do Melhores do Ano:

Fotos: Globo/ Léo Rosario (@leorosariophotos)

Luciano Huck curte passeio com a filha e a esposa

A apresentadora Angélica e o marido, o apresentador Luciano Huck, curtiram uma tarde especial na companhia da filha, Eva Huck, no dia 9 de dezembro. Eles foram conferir a apresentação de final de ano da escola da herdeira, que apareceu com o figurino especial do show que fez com suas colegas no palco.

Os três foram fotografados na saída do teatro em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram simpatia quando foram reconhecidos pelos fãs que estavam no local.

Eva já demonstrou que tem talento para as artes. A menina adora cantar e dançar e diz que quer ser estrela da Broadway, que é um grande polo de teatro nos Estados Unidos.

Fotos: Edson Douglas / AgNews