Angélica e Luciano Huck surgem com a filha em momento especial

Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck aparece fantasiada nos bastidores de apresentação de final de ano de sua escola e esbanja fofura

A apresentadora Angélica e o marido, o apresentador Luciano Huck, curtiram uma tarde especial na companhia da filha, Eva Huck, neste sábado, 9. Eles foram conferir a apresentação de final de ano da escola da herdeira, que apareceu com o figurino especial do show que fez com suas colegas no palco.

Os três foram fotografados na saída do teatro em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram simpatia quando foram reconhecidos pelos fãs que estavam no local.

Eva já demonstrou que tem talento para as artes. A menina adora cantar e dançar e diz que quer ser estrela da Broadway, que é um grande polo de teatro nos Estados Unidos.

Eva Huck canta e dança na TV

Filha caçula de Luciano Huck e Angélica, Eva Huck roubou a cena no programa Domingão com Huck, da Globo. A menina entrou no palco para homenagear a mãe no quadro Linha do Tempo, no qual a atração relembrou a trajetória de vida da comunicadora veterana.

No palco, Eva cantou e dançou para relembrar a personagem Fada Bela, que foi interpretada por Angélica na época em que fazia programas infantis. A menina mostrou todo o seu talento artístico ao cantar a música e dançar sem nenhuma timidez no palco.

“Eu adorei fazer a Fada Bela. Te amo muito”, disse Eva. “Você sabe que a Fada Bela é muito especial para mim. É a realização de um sonho ver meus filhos vivendo um pouco da minha história. Logo depois que eles nasceram, eu não fazia mais programa infantil. Será que eles iam gostar de me ver assim? Acho que sim. Eu te amo muito, filha. Que você seja muito feliz em tudo o que quiser fazer na sua vida”, disse a apresentadora.

Eva e Luciano anda contaram que tiveram que mentir para Angélica durante os ensaios. Eles diziam que iam para festas e aulas de ballet da garota enquanto estavam indo ensaiar para o quadro de TV.