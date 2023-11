Eva Huck rouba a cena ao cantar e dançar para Angélica no Domingão com Huck

Filha caçula de Luciano Huck e Angélica, Eva Huck mostra seu talento artístico ao relembrar a Fada Bela no Domingão com Huck

Filha caçula de Luciano Huck e Angélica, Eva Huck roubou a cena no programa Domingão com Huck, da Globo. A menina entrou no palco para homenagear a mãe no quadro Linha do Tempo, no qual a atração relembrou a trajetória de vida da comunicadora veterana.

No palco, Eva cantou e dançou para relembrar a personagem Fada Bela, que foi interpretada por Angélica na época em que fazia programas infantis. A menina mostrou todo o seu talento artístico ao cantar a música e dançar sem nenhuma timidez no palco.

“Eu adorei fazer a Fada Bela. Te amo muito”, disse Eva. “Você sabe que a Fada Bela é muito especial para mim. É a realização de um sonho ver meus filhos vivendo um pouco da minha história. Logo depois que eles nasceram, eu não fazia mais programa infantil. Será que eles iam gostar de me ver assim? Acho que sim. Eu te amo muito, filha. Que você seja muito feliz em tudo o que quiser fazer na sua vida”, disse a apresentadora.

Eva e Luciano anda contaram que tiveram que mentir para Angélica durante os ensaios. Eles diziam que iam para festas e aulas de ballet da garota enquanto estavam indo ensaiar para o quadro de TV.

Festa de aniversário da Eva

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva, comemorou os seus 11 anos de vida em grande estilo. Ela ganhou uma festa de aniversário no Rio de Janeiro com o tema da personagem Barbie Malibu, com direito a doces personalizados e painel decorativo.

Nas redes sociais, uma das convidadas, a atriz Juliana Silveira, mostrou as fotos da decoração da festa e também com as amigas, incluindo Angélica, durante a comemoração. Por sua vez, Angélica também exibiu algumas fotos da festa luxuosa.

"Quero compartilhar a alegria que foi a “EvaWorld”! Transformamos nosso espaço em um mundo encantado, onde a Barbie reinou absoluta. Foi uma celebração cheia de magia, risos e amor. Tudo por ela", disse a loira.