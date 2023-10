Filha de Angélica e Luciano Huck ganha festa de aniversário luxuosa

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva comemora seus 11 anos de vida em festa com o tema da personagem Barbie. Veja as fotos

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva, comemorou os seus 11 anos de vida em grande estilo. Neste final de semana, ela ganhou uma festa de aniversário no Rio de Janeiro com o tema da personagem Barbie Malibu, com direito a doces personalizados e painel decorativo.

Nas redes sociais, uma das convidadas, a atriz Juliana Silveira, mostrou as fotos da decoração da festa e também com as amigas, incluindo Angélica, durante a comemoração. Por sua vez, Angélica também exibiu algumas fotos da festa luxuosa.

"Quero compartilhar a alegria que foi a “EvaWorld”! Transformamos nosso espaço em um mundo encantado, onde a Barbie reinou absoluta. Foi uma celebração cheia de magia, risos e amor. Tudo por ela", disse a loira.

O dia do aniversário de Eva foi em 25 de setembro de 2023. Nas redes sociais, a mãe e o pai dela elogiaram a menina por sua nova idade. "Dia da minha menina, meu raio de sol! Obrigada minha filha por ter me escolhido ser sua mãe. Escrevo isso com o coração transbordando gratidão, sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Porque você é emoção, alegria, doçura e muito mais. Que você seja luz sempre meu amor, estarei aqui te aplaudindo e vibrando suas conquistas! Te amo demaaaaissss!!!!!!!", disse ela.

E ele disse: "Hoje é o dia dela, nossa Eva. Os 11 anos dela, coincidem com os 11 melhores anos da minha vida. E não é a toa. Ela chegou para fechar a tampa, nossa família estava completa. Meu bem mais precioso, a razão de tudo. Eva é a filha mais carinhosa, doce, inteligente, divertida, companheira deste mundo, sou pura gratidão por ser o pai dela. Minha filha, que voce siga crescendo, amadurecendo e vivendo a vida com toda a intensidade para no futuro ser a mulher que vc quiser ser. Mas por enquanto siga sendo esta criança maravilhosa, curiosa e divertida. Te Amo mais que batata frita".

Festa de aniversário de Eva, filha de Angélica e Luciano Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Festa de aniversário de Eva, filha de Angélica e Luciano Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Festa de aniversário de Eva, filha de Angélica e Luciano Huck - Foto: Reprodução / Instagram

View this post on Instagram A post shared by Angelica (@angelicaksy)

View this post on Instagram A post shared by Ju Silveira (@julianasilveiraatriz)

O bolo de aniversário de Luciano Huck

Neste sábado, 30, a apresentadora Angélica abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar alguns momentos que viveu no mês de setembro. Então, uma das fotos chamou a atenção. Ela mostrou como foi a festa de aniversário intimista do marido, o apresentador Luciano Huck.

Na foto, Luciano apareceu rodeado pela esposa e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva, em uma festa em casa com os amigos. Na mesa, o bolo de aniversário dele roubou a cena .

O bolo foi feito com a decoração inspirada no programa de TV dele, com direito a plateia e a família dele no palco. “Luciano, amamos você”, dizia a mensagem no doce.