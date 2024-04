Ludmilla: Veja os looks dos famosos na festa de aniversário da cantora

Ludmilla faz festão no Rio de Janeiro para celebrar seu aniversário de 29 anos e recebe um time de famosos entre os convidados. Veja os looks!

A cantora Ludmilla celebrou seu aniversário de 29 anos em grande estilo. Na noite de quarta-feira, 24, ela reuniu um time de celebridades em uma festa luxuosa no Rio de Janeiro.

Os convidados famosos apostaram em looks pretos estilosos, com detalhes em couro e transparência. A lista de celebridades contou com Jojo Todynho, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Giovanna Lancellotti, MC Daniel, Pedro Scooby e muito mais.

Veja as fotos dos looks dos famosos na galeria abaixo:

Ludmilla festeja show internacional

Há poucos dias, a cantora Ludmilla se apresentou no Coachella e falou sobre a importância do festival internacional em sua carreira em um post nas redes sociais. "Eu vim de lugar onde o 'não' sempre foi a palavra mais presente. Eu escutei tantos 'nãos' até aqui... Vi o 'não' nos olhares das pessoas, na televisão, nas capas de revistas, na forma de cantar e sobre o que eu queria cantar. Eu tinha o 'não' como meu único horizonte, mas tudo mudou quando eu entendi que o meu 'não' era mais forte que tudo isso. Eu decidi que NÃO ia parar, que NÃO ia aceitar o pouco, que NÃO ia ser mais uma expectativa imposta pela branquitude. Eu sou o 'não' que movimenta a sociedade, que muitas pessoas não engolem e que através dele o 'sim' possa ser um novo horizonte para outras Ludmillas que existem pelo Brasil e pela América Latina", afirmou.

E completou: "Hoje eu sei o tamanho da relevância que existe em mim e em cada passo que dou. Domingo, dia 14, eu darei um passo muito importante. E não estarei sozinha. Quero convidar todos vocês para subirem comigo no palco principal do Coachella e mais uma vez reafirmar a força que nós temos JUNTOS. A Preta venceu! E você, que sabe as dores de ser como eu, também venceu comigo! Esse show é a expressão máxima do que quero representar como artista neste momento. Investi toda a minha energia, meus recursos e na minha equipe para que ele seja a verdadeira realização de um sonho, daquilo que sei que vocês merecem. Tá chegando a hora da gente tremer o deserto!".