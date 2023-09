Filha de Angélica e Luciano Huck surge deslumbrante em ensaio fotográfico

Filha de Angélica e Luciano Huck completa 11 anos de vida e faz ensaio fotográfico com look brilhante

Nesta segunda-feira, 25, a família de Luciano Huck e Angélica está em festa por causa do aniversário da filha caçula deles, Eva. A menina acaba de completar 11 anos de vida e comemorou a data especial com um ensaio fotográfico para registrar o seu crescimento .

Nas redes sociais, a mãe coruja foi a responsável por mostrar as fotos da herdeira, que foram feitas em um estúdio fotográfico. Nas imagens, Eva surgiu deslumbrante ao usar look brilhante e caprichar nas poses.

Na legenda, Angélica se declarou para a filha na data especial. "Dia da minha menina, meu raio de sol!

Obrigada minha filha por ter me escolhido ser sua mãe. Escrevo isso com o coração transbordando gratidão, sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Porque você é emoção, alegria, doçura e muito mais. Que você seja luz sempre meu amor, estarei aqui te aplaudindo e vibrando suas conquistas! Te amo demaaaaissss!!!!!!!", disse ela.

Por sua vez, Luciano Huck mostrou uma selfie com a filha, Eva, e falou sobre o aniversário da menina. "Hoje é o dia dela, nossa Eva. Os 11 anos dela, coincidem com os 11 melhores anos da minha vida. E não é a toa. Ela chegou para fechar a tampa, nossa família estava completa. Meu bem mais precioso, a razão de tudo. Eva é a filha mais carinhosa, doce, inteligente, divertida, companheira deste mundo, sou pura gratidão por ser o pai dela. Minha filha, que voce siga crescendo, amadurecendo e vivendo a vida com toda a intensidade para no futuro ser a mulher que vc quiser ser. Mas por enquanto siga sendo esta criança maravilhosa, curiosa e divertida. Te Amo mais que batata frita", afirmou.

Vale lembrar que Luciano e Angélica também são pais de Joaquim, de 18 anos, e Benício, de 15 anos.

Filho de Angélica e Luciano Huck surge com a namorada

Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck, de 18 anos, apareceu em clima de romance em um festival de música na cidade de São Paulo. O rapaz fez uma rara aparição ao lado de sua namorada, Manoela Esteves, com quem está junto há cerca de três anos.

Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto chegaram ao evento e posaram abraçados. Além da namorada, Joaquim ainda contou com a companhia de sua família. Os pais dele, Angélica e Luciano Huck, chegaram ao evento acompanhados da filha caçula, Eva, e o irmão do meio, Benício, também esteve no local junto com Joaquim.

Nos bastidores do evento, Joaquim Huck contou ao site Gshow que ainda não se acostumou ao ser conhecido e exposto na mídia por ser filho de apresentadores famosos. “Não existe criar costume para isso, porque sempre fui uma pessoa reservada, que gostei de ficar na minha. É difícil”, contou ele.