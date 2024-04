Léo Santana abre álbum de fotos de sua festa de aniversário: "Resenha do GG"

O cantor Léo Santana, que completou 36 anos no dia 22, compartilhou nas redes sociais as fotos da comemoração de seu aniversário

O cantor Léo Santana usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 24, para mostrar como foi a comemoração de seu aniversário.

Ele completou 36 anos de vida na última segunda-feira, 22, e celebrou a data especial com um festão ao lado da esposa, Lorena Improta, da filha, Liz, de dois anos, e dos familiares e amigos.

No feed do Instagram, Léo compartilhou vários registros da 'Resenha do GG', que contou com muita música, e além de falar sobre a comemoração, ele também agradeceu todas as mensagens de carinho que recebeu dos seus seguidores.

"Gratidão a Deus pela oportunidade de celebrar a vida ao lado daqueles que amo. Minha esposa, minha #Liz, família, amigos, equipe e artistas que curto demais. Com certeza a #ResenhaDoGG entrou pra lista de melhores festas kakakkakaa tô feliz demais, família! Obrigado a todos pelas mensagens de carinho", escreveu o artista na legenda.

Lorena Improta comemora aniversário de Léo Santana

O cantor Léo Santana completou 36 anos de vida nesta segunda-feira, 22, e ganhou uma homenagem especial da esposa, a dançarina e influenciadora digital Lorena Improta. Em seu perfil oficial no Instagram, Lore compartilhou os cliques de um ensaio fotográfico que realizou com o marido e a filha do casal, Liz, de dois aninhos.

Já na legenda, ela parabenizou o amado. "Hoje é dia de comemorar a vida do amor da minha vida. Eu te desejo as coisas mais lindas dessa vida. Feliz aniversário, meu amor @leosantana, que Deus te abençoe sempre! E hoje vamos celebrar do jeitinho que ele gosta, com paggodin e muita energia boa, rumbóoo que começa hoje e não tem hora pra acabar!", escreveu. Confira!